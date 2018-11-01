المجموعة البحرية الايرانية الـ 56 ترسو في بندرعباس

وفي تصريح له قال قائد مقر القوة البحرية للجيش اسطول الجنوب الأميرال افشين تاشك، في مراسم استقبال هذه المجموعة، ان هذه المجموعة الاستخباراتية العملياتية للقوة البحرية للجيش الإيراني والمؤلفة من المدمرة القتالية 'الشهيد نقدي' والفرقاطة اللوجستية 'بوشهر'، قطعت اكثر من 8872 ميلا بحريا خلال فترة مهمتها التي استغرقت 65 يوما.

وأضاف الأميرال، أفشين تاشك: استمرار تواجد القطع البحرية التابعة للقوة البحرية للجيش الإيراني من أجل تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة وحماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه البعيدة، و تحييد مشروع التخويف من إيران (ايرانوفوبيا) وتأمين سلامة وأمن الملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية .

انتهي** 2344

