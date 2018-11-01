المجموعة البحرية الايرانية الـ 56 ترسو في بندرعباس

بندرعباس/ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - رست المجموعة البحرية الـ 56 التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في بندرعباس صباح اليوم الخميس.

وفي تصريح له قال قائد مقر القوة البحرية للجيش اسطول الجنوب الأميرال افشين تاشك، في مراسم استقبال هذه المجموعة، ان هذه المجموعة الاستخباراتية العملياتية للقوة البحرية للجيش الإيراني والمؤلفة من المدمرة القتالية 'الشهيد نقدي' والفرقاطة اللوجستية 'بوشهر'، قطعت اكثر من 8872 ميلا بحريا خلال فترة مهمتها التي استغرقت 65 يوما.
وأضاف الأميرال، أفشين تاشك: استمرار تواجد القطع البحرية التابعة للقوة البحرية للجيش الإيراني من أجل تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة وحماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه البعيدة، و تحييد مشروع التخويف من إيران (ايرانوفوبيا) وتأمين سلامة وأمن الملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية .
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

المجموعة البحرية

ترسو في ميناء بندرعباس

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المجموعة البحرية الايرانية الـ 56 ترسو في بندرعباس

معظم المشاهدات

ظريف: الباكستانيون وعدونا بتحرير حراس الحدود الايرانيين المختطفين

لدي وصوله اسلام آباد

ظريف: الباكستانيون وعدونا بتحرير حراس الحدود الايرانيين المختطفين

المبعوث الخاص للسطان قابوس یتلقي دعوة لزیارة طهران

المبعوث الخاص للسطان قابوس یتلقي دعوة لزیارة طهران

ظریف لم یؤید اجراء اتصال هاتفی بین الجبیر والمسؤولین الإیرانیین

ظریف لم یؤید اجراء اتصال هاتفی بین الجبیر والمسؤولین الإیرانیین

اصابة 11 شخصا اثر انفجار في خزان الامونيا في بابل بشمال ايران

اصابة 11 شخصا اثر انفجار في خزان الامونيا في بابل بشمال ايران

طهران تدعو الاتحاد الاوروبي للحذر من النهج التخريبي لمن يعارضون علاقاته مع ايران

طهران تدعو الاتحاد الاوروبي للحذر من النهج التخريبي لمن يعارضون علاقاته مع ايران

أحدث الأخبار

أوغندا تدعو إلي تعاون الدول من أجل تعزيز التعددية

أوغندا تدعو إلي تعاون الدول من أجل تعزيز التعددية

نقل 43 سجينا ايرانياً من تايلندا الي إيران

نقل 43 سجينا ايرانياً من تايلندا الي إيران

المجموعة البحرية الايرانية الـ 56 ترسو في بندرعباس

المجموعة البحرية الايرانية الـ 56 ترسو في بندرعباس

الحظر الكامل للنفط الإيراني جدل لن يتحقق

رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان:

الحظر الكامل للنفط الإيراني جدل لن يتحقق

الهند لن تتوقف عن شراء الميثانول من إيران

الهند لن تتوقف عن شراء الميثانول من إيران

موضوعات مرتبط