رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان:

الحظر الكامل للنفط الإيراني جدل لن يتحقق

كرمان/ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر - قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري الاسلامي، إن الحظر الكامل للنفط الخام الإيراني، هو جدل سياسي واقتصادي لن يحدث بالتأكيد.

واضاف 'محمدرضا بور إبراهيمي'، اليوم الخميس، إن الأميركيين يظنون أنهم قادرين علي تمرير اجراءاتهم باعتماد السلوك المتغطرس، واليوم وصلوا إلي استنتاج مفاده أنه ينبغي عليهم الابتعاد عن هذه المواقف.
وشدد علي أن تمنيات أميركا بفرض حصار نفطي كامل علي إيران لن تتحقق، هناك اليوم رئيس غبي في اميركا يتكلم ضد العالم كله بكلمات تنم عن الغطرسة والتكبر والغرور.
وصرح النائب بورإبراهيمي، إن الجمهورية الإسلامية تتابع اجراءاتها بعقلانية وبتوجهات مهنية، وقد صرحت العديد من الدول بأنها لن تتبع الحظر الذي تفرضه اميركا وستواصل علاقاتها مع إيران.
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اقتصاد

الحظر الامريكي

صادرات النفط

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الحظر الكامل للنفط الإيراني جدل لن يتحقق

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