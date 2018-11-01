الهند لن تتوقف عن شراء الميثانول من إيران

ونقل موقع ' آي سي آي اس' الخبري والذي يراقب سوق النفط الهندي اليوم الخميس: إن سوق الميثانول الهندي، ومع قرب 4 نوفمبر، وإطلاق جولات جديدة من الحظر الأمريكي ضد إيران، يراقب وبقلق عواقب هذا العمل أحادي الجانب.

واستحوذت إيران علي 80 في المائة من 1.18 مليون طن من واردات ميثانول البلدان الآسيوية في السنة المالية المنتهية في مارس 2018.

و قال أحد رجال الأعمال بالهند في تصريح لهذا الموقع : بسبب شدة اعتماد الهند علي الميثانول الإيراني، إنه من غير المعقول أن توقف الهند استيراد هذه السلعة من إيران خلال يوم واحد و أن تكون قادرة علي ايجاد بدائل كافية لملئ هذا الفراغ . ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية لشهر إبريل وأغسطس 2018، فقد انخفضت واردات الميثانول من إيران بنسبة 5.4٪ علي أساس سنوي إلي 454.211 طنا.

وقال إنه في الأشهر التالية لشهر سبتمبر وأكتوبر، قد تزيد الهند بشكل كبير حجم وارداتها، وحتي بعض المستوردين قد يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم المستقبلية في وقت أقرب من 4 نوفمبر.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر سوق الميثانول إن الشركات الإيرانية تواصل بيع الميثانول للهند، مع تسجيل آخر صفقة في 25 أكتوبر.

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