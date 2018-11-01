انطلاق المنافسات الدولية للمصارعة الحرة للناشئين في مشهد المقدسة

مشهد المقدسة/1 تشرين الثاني/نوفمبر- انطلقت الدورة الاولي من المنافسات الدولية للمصارعة الحرة للناشئين 'كأس الفقيد جعفر موسوي' اليوم الخميس في مدينة مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضوي شمال شرقي البلاد.

وقال سكرتير اتحاد المصارعة في محافظة خراسان الرضوي 'خسرو عليزاده' في حديث لمراسل ارنا، ان جمهورية آذربيجان واوكرانيا وجورجيا وارمينيا والمنتخب الايراني للناشئين والمنتخب الايراني للشباب وثلاثة فرق من محافظة خراسان الرضوي تشارك في هذه المنافسات تحت اشراف ممثلي الاتحاد الدولي للمصارعة والاتحاد الايراني للمصارعة.
واضاف ان المنتخب التركماني للمصارعة متواجد حاليا في مشهد المقدسة لكن ممثل الاتحاد الدولي للمصارعة لم يسمح للمصارعين التركمان المشاركة في المنافسات بسبب عدم انجاز احدي المراحل الادارية التي كان يجب ان يقوم بها الاتحاد التركماني للمصارعة لدي الاتحاد الدولي للمصارعة.
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انطلاق المنافسات الدولية للمصارعة الحرة للناشئين في مشهد المقدسة

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