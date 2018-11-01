احد نواب السنة المستقلین فی البرلمان اللبنانی: لسنا عقدة و لا تراجع عن مطلبنا

طرابلسی الذی یمثل احد المقاعد السنیة لمدینة بیروت یشیر فی حدیث لوكالة انباء الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ان مشاركة اللقاء التشاوری فی الحكومة تهدف لتسهیل عمل الحكومة ولا تشكل تحدیا لاحد ویشدد علي ان المعیار الذی طبق علي كل القوي یجب ان یطبق علیهم لكونهم یمثلون 455 من الناخبین السنة فی لبنان . وفیما یلی نص المقابلة كاملة:

*ارنا: ما هی اخر المعطیات المتوفرة لدیكم حول تألیف الحكومة ؟ هل من مؤشرات ایجابیة ؟

**طرابلسی: التقینا برئیس مجلس النواب نبیه بری ویبدو ان لا جدید حتي الان . ابلغنا ان الامور قید المعالجة , طبعا الرئیس الحریری لا یزال علي موقفه الرافض لتوزیرنا ولم یرشح ای موقف جدید لرئیس الجمهوریة. الامور قید التداول والمعالجة .ونحن نقول ان الحكومة یفترض ان تكون حكومة وحدة وطنیة وان تعكس نتائج الانتخابات . ما نریده هو الاسراع بتشكیل الحكومة للمباشرة بحل المشاكل الحیاتیة والملفات الصحیة والكهرباء والمیاه والاسكان .

*ارنا: كیف تردون علي الذین یعتبرون ان تمثیلكم فی اللقاء التشاوری امر لا یتناسب ومعاییر تألیف الحكومة ؟

**طرابلسی: اننا نعتبر ان تمثیلنا بوزیر من الطائفة السنیة هو امر طبیعی وبدیهی . نحن نمثل 45 % من الناخبین السنة من مختلف المناطق اللبنانیة . اللقاء التشاوری یضم نواب من بیروت والبقاع والشمال والجنوب . ونحن ستة نواب مستقلین وغیر تابعین لای طرف .

*ارنا: قیل ان النائبین فیصل كرامی وجهاد الصمد هم جزء من كتلة نواب تیار المردة التابعة للوزیر سلیمان فرنجیة ؟

**طرابلسی: هذا غیر صحیح . النائبان كرامی والصمد لیسوا فی كتلة المردة وانا والنائب عبد الرحیم مراد مستقلین ایضا . نحن اربعة والمعیار الذی اعتمد هو وزیر لكل اربعة نواب .هذا اذا سلمنا ان النائب ولید سكریة فی كتلة الوفاء للمقاومة والنائب قاسم هاشم فی كتلة التنمیة والتحریر. لقد اعتمد الرئیس الحریری معیار ینسجم ونتائج الانتخابات وطبق هذا المعیار علي الجمیع فلماذا یتم استثناؤنا من هذا الامر. تمثیلنا ضروری لتنطبق علي الحكومة صفة الوحدة الوطنیة . التمثیل الحقیقی والعادل یسهل عمل الحكومة . ونحن نسعي لمشاركة ایجابیة وفعالة ولا نرید تحدی احد .

*ارنا: انتم تقولون ان مشاركتكم لیست تحدی لاحد وانكم تمثلون 45 % من الناخبین السنة ولكن اوساط الرئیس الحریری تقول انكم لا تمثلون الا 9% وان وجودكم فی الحكومة یهدف لتعطیل مشاریعه ؟

**طرابلسی: نحن نؤكد علي ان مشاركتنا هی للتسهیل والتعاون والتشارك ولمساعدة الرئیس الحریری فی الملفات الضخمة والكبیرة التی تنتظرها الحكومة . اما النسب فانا ادعو تیار المستقبل لاعادة حساباته . هم مخطئون ویبدو ان الات الحساب عندهم تعانی من خلل كبیر .

*ارنا: هل تقبلون بان تكونوا من الحصة الوزاریة التابعة لرئیس الجمهوریة ؟

**طرابلسی: كل الوزراء هم من حصة رئیس الجمهوریة الذی یمثل البلاد .الكل تحت رعایته ونحن داعمین للعهد ولكننا نواب مستقلون ونجحنا بشعبیتنا ورصیدنا والناخبون یطالبوننا بتمثیلهم فی الحكومة .

*ارنا: هل یمكن ان تتنازلوا عن مطلبكم فی حال تحول توزیركم الي عقدة تؤخر تألیف الحكومة ؟

**طرابلسی: لسنا عقدة ونحن مسهلون للتألیف ومشاركتنا لاعطاء الدعم ولیس للعرقلة او للتأخیر .

*ارنا: هل یمكن ان تلجأوا الي تسمیة وزیر من خارج اللقاء ؟

**طرابلسی: هذا الامر غیر مطروح ولا نوافق علیه .

*ارنا: هل یمكن ان تكون التسویة بان یمثلكم نائب محسوب علي رئیس الوزراء السابق نجیب میقاتی ؟

**طرابلسی: هذا الامر ایضا غیر وارد. اللقاء التشاوری اذا اضفنا الیه نواب الرئیس میقاتی یصبح العدد عشرة نواب وعندها یجب ان نتمثل بوزیرین.

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