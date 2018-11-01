لاريجاني يعزي نظيره الاندونيسي في ضحايا الطائرة المنكوبة

وجاء في هذه البرقية: ' تلقينا ببالغ الاسي والحزن نبأ حادث تحطم طائرة الركاب الاندونيسية والذي ادي الي مقتل عدد كبير من المواطنين' مضيفا : 'نحن نعرب عن تعازينا وتعاطفنا معكم واسر الضحايا ونواب البرلمان والحكومة الاندونيسية الصديقة والشقيقة ونسال من الباري تعالي الرحمة والغفران للضحايا والصبر والسلوان لعائلاتهم'.

وتحطمت، صباح الاثنين، طائرة الركاب من طراز بوينغ 737، التابعة لشركة ليون إير الإندونيسية في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلي مدينة بانكال بينانغ في جزيرة سومطرة، والتي كانت تقل 188 شخصا.

وبلغ عدد الحوادث المدمرة للطائرات من طراز بوينغ 737، حوالي 208 حوادث منذ عام 1970، وفقا لقاعدة بيانات شبكة سلامة الطيران.

انتهي**2018** 2344

