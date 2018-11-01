الدكتور جليلي يلتقي بامين عام النجباء

طهران/ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - التقي ممثل قائد الثورة الاسلامية في مجلس الاعلي للامن القومي الايراني خلال زيارته للعراق مع الشيخ اكرم الكعبي وتباحث معه اوضاع المنطقة.

أفاد مكتب الإعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الإسلامية، أن ممثل قائد الثورة الاسلامية في مجلس الاعلي للامن القومي الايراني الدكتور 'سعيد جليلي' زار امس الاربعاء المقر المركزي للمقاومة الاسلامية حركة النجباء في بغداد والتقي بامينها العام.
وتطرق الطرفان في هذا اللقاء الي 'ضرورة توسيع العلاقات بين طهران وبغداد' و'التحديات الامنية التي تواجه المنطقة' و'المخططات الامريكية الرامية الي زعزعة الامن والاستقرار في العراق وسوريا'.
كما أشار جليلي الي انتهاء ايام الزيارة الاربعينية، مشيدا بحسن استضافة الشعب العراقي لزوار الاربعينية، قائلا: أن هذه الزيارة أًصبحت شوكة في عيون اعداء الاسلام.
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الدكتور جليلي يلتقي بامين عام النجباء

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