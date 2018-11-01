وزير الثقافة الإيراني:

إيران حكومة وشعبا تعتز و تقدر كرم ضيافة شعب العراق وحكومته

طهران/ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - اعرب وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي في ايران، السيد عباس صالحي، في تغريدة له، اعرب عن شكره وتقديره للعراق حكومة وشعبا علي كرم ضيافة زوار الامام الحسين (عليه السلام) في الزيارة الاربعينية.

وفي تغريدة له عبر تويتر، كتب وزير الثقافة والارشاد الإسلامي : « بكل حبَ، و شهامة و كرم ضيافة، و نوايا صافية، و حنان و حماس و اندفاع، استقبل الشعب و الحكومة العراقية عشرات الملايين من زوَار الاربعين و استقبلوهم علي مائده الحسين...
وأضاف عباس صالحي ' الشعب و الحكومة الايرانية تعتز و تقدر كرم هذه الضيافه'.
وكانت مشاهد ومواقف نقلتها وسائل الاعلام في ارجاء العالم، قد ترجمت السخاء العراقي والعشق الحسيني خلال الزيارة الاربعينية، اذ فرشت الموائد في طريق الزائرين، فيما تعددت أنواع التبرعات بالطعام والسكن وغيره لتعكس حجم التضامن الذي يبذله العراقيون لانجاز الزيارة.
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وزير الثقافة والارشاد الاسلامي

يشكر الشعب العراق

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إيران حكومة وشعبا تعتز و تقدر كرم ضيافة شعب العراق وحكومته

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