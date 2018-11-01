إيران حكومة وشعبا تعتز و تقدر كرم ضيافة شعب العراق وحكومته

وفي تغريدة له عبر تويتر، كتب وزير الثقافة والارشاد الإسلامي : « بكل حبَ، و شهامة و كرم ضيافة، و نوايا صافية، و حنان و حماس و اندفاع، استقبل الشعب و الحكومة العراقية عشرات الملايين من زوَار الاربعين و استقبلوهم علي مائده الحسين...

وأضاف عباس صالحي ' الشعب و الحكومة الايرانية تعتز و تقدر كرم هذه الضيافه'.

وكانت مشاهد ومواقف نقلتها وسائل الاعلام في ارجاء العالم، قد ترجمت السخاء العراقي والعشق الحسيني خلال الزيارة الاربعينية، اذ فرشت الموائد في طريق الزائرين، فيما تعددت أنواع التبرعات بالطعام والسكن وغيره لتعكس حجم التضامن الذي يبذله العراقيون لانجاز الزيارة.

انتهي** 2344

