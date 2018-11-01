الهند وروسيا وإيران يطلقون طريقا بديلا لقناة السويس

فبحسب قناة 'Press TV' الإيرانية، فإن 'طريق النقل الدولي بين الشمال والجنوب 'INSTC'، سيكون عبارة عن شبكة متعددة من الأوتوسترادات والطرق البحرية والسكك الحديدية، تمتد من المحيط الهندي والخليج الفارسي عبر إيران إلي روسيا وشمال أوروبا.

المشروع الجديد يعتبر أحد مشاريع 'حزام واحد-طريق واحد' الصيني، والذي سيعود علي إيران بفوائد اقتصادية كبيرة.

من جهتها الهند قامت بمفاوضات مع إيران من أجل المشروع الذي وافقت عليه الأخري.

وبمجرد تشغيل الطريق سيسمح الممر للهند بإرسال بضائعها إلي بندر عباس في إيران عن طريق البحر، ومن ثم سيتم نقلها إلي بندر أنزالي في إيران علي بحر قزوين برا، وسيتم شحنها إلي أستراخان في روسيا ونقلها لأوروبا عن طريق السكك الحديدية.

الممر الجديد سيخفض من الفترة الزمنية وتكلفة تسليم البضائع بنحو 30 إلي 40 في المئة، مقارنة بالنقل عبر قناة السويس، كما سيساهم بالتقليل من الفترة الزمنية لنقل البضائع بين مومباي وموسكو إلي حوالي 20 يوما، وستتراوح الطاقة التقديرية للمر بين 20 إلي 30 مليون طن من البضائع سنويا.

وفي وقت سابق، قال وزير التجارة والصناعة الهندي، سوريش برابهو، إنه ينبغي استخدام الممر بنشاط في أسرع وقت ممكن، لقد مرت عمليات التسليم التجريبي بطريقة جديدة في عام 2014.

كما ذكرت وسائل إعلام هندية بأن مسؤولين عن المشروع من البلدان الثلاث سيعقدون اجتماعا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة إمكانية تشغيل الممر الجديد.

انتهي** 2344

