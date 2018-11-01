بحث تسهيل التدفق الحدودي والتجاري بين الاقليم وإيران

وخلال لقاء 'مرتضي عبادي'، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، مع 'كريم سنجاري'، وزير الداخلية ورئيس وزارة البشمركة الكردية، تم تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في اقليم كردستان وقضايا الأمن والعلاقات التجارية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق.

في هذا الاجتماع ، قدم القنصل العام للبلاد تقريراً عن التدابير الأخيرة التي اتخذت لتعزيز العلاقات التجارية وتسهيل حركة المرور الحدودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كردستان العراق، والتي رحب بها وزير الداخلية.

كما أكد الجانبان علي الاجتماعات التنسيقية للسلطات المحلية علي جانبي الحدود من أجل زيادة تدفق التبادل التجاري.

كما أُبلغ الجانب العراقي بقرار شركة التأمين الإيرانية بتوفير تسهيلات للإفراج الجمركي المؤقت للمركبات العراقية الشخصية للدخول المؤقت إلي إيران بتكلفة تبلغ 100 دولار علي حدود تمرجين .

جدير بالذكر أن وسطاء عراقيين كانوا يتلقون ما يزيد عن 250 دولار من المسافرين العراقيين المسافرين إلي إيران بسيارة خاصة.

انتهي** 2344

