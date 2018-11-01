الأبعاد الكارثية للحرب اليمنية تحولت الي فضيحة كبري للغرب

وفي حديثها مع مراسل إرنا اليوم الخميس، قالت 'شيرين هانتر' ، كاتبة وأستاذ العلاقات الدولية وتاريخ العالم الإسلامي، ردا علي التحول المفاجئ لسياسات البيت الأبيض حول اليمن، إن القضايا الأمريكية أساسية وجذرية مع السعودية. ستواجه المملكة العربية السعودية عاجلاً أم آجلاً مشاكل مع الولايات المتحدة.

وتابعت: أظهرت المشكلة اليمنية، أن يمكن للمال ان ينجز بعض الأعمال، ولكن لا يمكن فعل كل شيء بالمال.

بدأت الحرب اليمنية بعد قصف المقاتلات السعودية للاراضي اليمنية في عام 2015، إثر استقالة منصور عبد ربه هادي، رئيس الجمهورية المؤقت من منصبه، ومغادرته اليمن.

إن هذا الغزو الفاضح للسعوديين للاراضي اليمنية لم ينجح فقط في حل المشكلة بعد ما يقرب من أربع سنوات، ولكنه تسبب أيضًا في كارثة إنسانية كبيرة من خلال تدمير البنية التحتية للبلاد .

إن مساعدات الغرب التسليحية للسعوديين واستخدام هذه الاسلحة في قصف المناطق السكنية ومراكز الإغاثة والمدارس وقتل الأطفال والنساء والمدنيين، جعل المجتمع الدولي أكثر استياء من هذه الأعمال الوحشية، ودعا إلي إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.

من ناحية أخري، قتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي الناقذ لال سعود والذي كان مقربا من السلطات السعودية سابقا، و مدركًا لبعض القضايا وراء الكواليس، قد اماط اللثام عن الوجه الحقيقي لإصلاحات بن سلمان وافضي الي اتخاذ العالم موقف شديد من الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وعدم أهلية ولي العهد السعودي.

أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين كانوا يريدون في السابق وقف بيع الأسلحة ونقلها إلي السعودية، استغلوا هذه الفرصة ويسعون للحصول علي موافقة قانونية لإلزام الحكومة بخفض مبيعات الأسلحة للسعوديين.

قد تكون هذه الضغوط قد اظهرت ضرورة تقليص الدعم لبن سلمان في الحرب اليمنية، حيث إن جيمس ماتيس تحدث يوم الثلاثاء في معهد الولايات المتحدة للسلام، عن الحاجة إلي وقف إطلاق النار في اليمن والجلوس علي طاولة المفاوضات، كما أكدت وزارة الخارجية الامريكية علي ضرورة وقف الغارات الجوية للتحالف ضد اليمن.

وأشارت الأستاذة في جامعة جورجتاون، إلي الحاجة لتغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن إيران وتأثير طهران في المنطقة، وقالت: في ضوء الهوة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وحجم تداعيات قتل خاشقجي، من الممكن أن تتغير ارضية تعامل إيران مع الولايات المتحدة.

وأضافت هانتر: نحتاج إلي رؤية اتجاه التطورات والعلاقات مع السعودية في الأسابيع المقبلة. إذا أرادوا، مثلما قال مسؤولو ادارة ترامب، إنهاء الحرب اليمنية ، فسيحتاجون إلي تغيير سياساتهم ضد إيران.

وصرحت : اذا كان الامريكيون يتطلعون الي انهاء الحرب اليمنية ، فيجب عليهم التوصل الي استنتاج مفاده انهم سيرون الواقع ويغيرون سياستهم تجاه ايران.

وأعلنت أستاذة العلاقات الدولية والتاريخ في العالم الإسلامي: سواء أرادوا ذلك أم لا ، فإن إيران لها تأثير قوي علي المنطقة وهويتها التاريخية في جميع أنحاء المنطقة. هذه هي الحقيقة الإقليمية لإيران. لدي إيران نفوذ في اليمن، وإذا كان عليها التفاوض مع الحوثيين في اليمن، يجب تغيير السياسة المعادية لإيران.

واوضحت هانتر بأن السعوديين يتغطرسون بسبب الاعتماد علي الأميركيين وعلي اموال النفط، واشارت : لقد كانوا يخشون جمال عبد الناصر، و صدام ، وإذا شعروا أنهم لا يستطيعون الاعتماد علي الولايات المتحدة ، فإنهم سيغيرون سياستهم.

وأضافت: الآن المنافسة داخل الأسرة السعودية قوية. أعتقد أن جمال خاشقجي كان ضحية هذه المنافسة داخل عائلة آل سعود. استخدموه ضد بن سلمان، و دمره ولي العهد أيضا، علي الرغم من أنه لم يتخيل ردود الفعل هذه.

جمال خاشقجي دخل في الثاني من تشرين الأول/ اكتوبر الي القنصلية السعودية في اسطنبول لتسجيل زواجه لكنه لم يخرج منها وقد اعترفت الحكومة السعودية بمقتله.

السلطات السعودية أكدت رسميا 'وفاة' خاشقجي جراء 'شجار واشتباك بالأيدي' وقع داخل قنصليتها العامة في اسطنبول، وأعلنت توقيف 18 شخصا علي ذمة التحقيق فيما غيرت الرواية بعدها وقالت علي لسان وزير خارجيتها عادل الجبير إن خاشقجي قُتل في ”عملية سارت علي نحو خاطئ“ مما يتناقض مع ماقيل اولا.

انتهي** 2344

