منظمة اليونسكو العالمية تزور الموسم الثقافي الثاني لزيارة الاربعين

بغداد/1 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- زار وفد من مركز كربلاء للدراسات والبحوث ومنظمة اليونسكو العالمية امس الاول نشاطات الموسم الثقافي الثاني الذي تقيمه مؤسسة القبس للثقافة والتنمية في مدينة سيد الاوصياء للزائرين علي طريق بغداد- كربلاء.

وذكر بيان لمركز كربلاء للدراسات ان 'الوفد قد ترأسه عبد الأمير القريشي مدير المركز وضم الأستاذ رياض الجميلي مستشار في المركز والدكتورة جيرالدين والدكتورة صابرين من المنظمة العالمية في اليونسكو'.
واضاف البيان ان 'الزيارة تهدف الي فتح آفاق التعاون العلمي بين مؤسسة القبس للثقافة والتنمية وبين مركز كربلاء للدراسات والبحوث من جهة ، ومن جهة اخري لاطلاع وفد منظمة اليونسكو الدولية علي نشاطات زيارة الاربعين المليونية لتوثيقها في المنظمة الدولية'.
وقال القريشي ان 'مجتمعنا بحاجة ماسة الي العديد من البرامج والمشاريع التوعوية التي تستطيع من خلالها ان تنمي الفرد العراقي، فضلاً عن اكتساب العديد من المهارات في بلورة الأفكار والقدرات الأخري' .
وأضاف القريشي 'يسعدنا ان نتعاون مستقبلاً في إقامة مؤتمرات وندوات مشتركة تخدم من خلالها زيارة الأربعين المباركة'.
بدوره أشاد الجميلي بمؤسسة القبس للثقافة والتنمية قائلا 'بعد الاطلاع الكامل علي البرامج المقدمة من المؤسسة وجدنا ان فيها الكثير من الأفكار والمشاريع المهمة التي تساعد الشباب الوافدين لزيارة الأربعين لبلورة الافكار الجيدة القادرة علي صناعة المستقبل'.
بينما أعرب وفد منظمة اليونسكو المتمثل بالدكتورة جير الدين 'عن سعادته الكبيرة بالنشاطات المقدمة التي سترتقي بواقع العراق وأنها ستعالج العديد من الأمور المهمة بغية الوصول الي النتائج والحلول النهائية'.
وتقيم القبس موسمها الثقافي الثاني لزيارة الاربعين بالتعاون مع العتبتين الحسينية والعباسية بمشاركة حوالي مائتين من اساتذة الجامعات والناشطين رجالا ونساء، ويضم الموسم مركز اساتذة الجامعات، ورعاية الشباب، ومواقع التواصل، وحماية الأسرة، والفنون والآداب، والنظافة ثقافة وسلوك.
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منظمة اليونسكو العالمية تزور الموسم الثقافي الثاني لزيارة الاربعين

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