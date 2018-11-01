محلل سياسي عراقي: اوردغان تحدث بوضوح عن مقتل خاشقجي في بداية التحقيقات لكنه تراجع

وقال الحاج في حوار خاص مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، 'ما لاشك فيه ان المكان والزمان والطريقة البشعة التي قتل فيها جمال خاشقجي هي انتهاك صارخ لحقوق الانسان واتفاقيات (فيينا) لحقوق القنصلية والدبلوماسية وهذه القضية ولدت اهتزاز في العالم باجمعه وجميع المؤشرات والمعطيات بما فيها طبيعة العلاقات بين تركيا والسعودية، تؤكد ان مثل هذه الجريمة لايمكن ان تتم الا بأمر وموافقة من اعلا السلطات السعودية' مؤكدا 'ونفس هذه المعطيات كانت تؤكد ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متورط في قضية قتل خاشقجي وتحدث اوردغان عن ذلك بوضوح في بداية التحقيقات'.

واضاف 'اخذت القضية ابعادا دولية كبيرة وكان لها ردات فعل مؤثرة جدا علي السعودية وعلي شخص محمد بن سلمان، ولكن كالعادة امريكا ورئيسها استغلوا القضية بما يخدم مصالحهم، والحركة المكوكية لرئيس المخابرات الامريكية (السي آي أيه)، وكبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر، ووزير الخارجية الامريكي، كان هدفها ابتزاز السعودية من جانب وابعاد التهمة قدر الامكان عن بن سلمان من جانب آخر'.

ولفت الحاج الي ان 'اوردغان الذي قال انه سيتحدث عن قضية قتل خاشقجي بما يمتلك من معلومات، لكن للاسف عند ظهوره يوم الثلاثاء 23 / 10 لم يقدم شيئا جديدا بل ان وسائل الاعلام كانت اكثر دقة ووضوحا منه، وهو سائر بنفس الاتجاه الامريكي بابتزاز السعودية وابعاد التهمة عن قتلة خاشقجي، وهم العائلة الحاكمة وتحديدا محمد بن سلمان، وحمل اوردغان مسؤولية قتله الي اعضاء الفريق المؤلف من 15 شخصا والذين زاروا تركيا وذهبوا الي القنصلية'.

واوضح، ان 'اوردغان في حديثه عن القضية ظهر بشخصيته الحقيقية (البراكماتية) واثبت من خلال كلامه ان هناك صفقة حدثت بين امريكا وتركيا والسعودية بهذا الخصوص، وان الوضع الاقتصادي وتواجد الامريكان في منبج شمال سوريا وعلاقاتهم بقسد كانت حاضرة في صفقة ابعاد التهمة عن العائلة السعودية الحاكمة'.

واشار الحاج، الي ان 'العالم بدأ يشكك بالرواية التركية والسعودية علي حد سواء بما قد يولد ضغطا في الايام القادمة علي اوردغان ليظهر الحقيقة او جزء منها ليثبت ان مقتل خاشقجي تم بأمر من محمد بن سلمان وان تركيا تعلم ذلك جيدا وكذلك امريكا لكن الابتزاز والمصالح هما من يتحركان الان في قضية خاشقجي باتجاه الضغط علي السعودية بصورة عامة وعلي محمد بن سلمان بصورة خاصة'.

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