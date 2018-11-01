العراق: كشف وتدمير 'المضافة السوداء' لداعش في ديالي

بغداد/1 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلن قائد شرطة محافظة ديالي العراقية، اللواء فيصل كاظم العبادي عن كشف وتدمير المضافة السوداء والتي تمثل مأوي للانتحاريين في عصابات داعش الارهابية واهم مضافاته ومحور فعال في دعم انشطته الارهابية والاجرامية.

وقال العبادي في بيان له، ان 'فريقاً أمنياً من شرطة ديالي والاستخبارات نجح وبمجهود استخباري مميز دام لأسابيع عدة من كشف موقع مضافة الانتحاريين في ولاية ديالي لعصابات داعش الارهابية في عمق وادي (ثلاب) التي كانت نقطة ايواءهم ومن ثم انطلاقهم لتنفيذ اعمالهم الاجرامية'.
وأضاف العبادي، ان 'المضافة والتي تسمي بالسوداء نظرا لكثرة اعلام عصابات داعش فيها كانت تحت الارض وهي تضم أفرشة وأغذية وأسلحة ومتفجرات'.
واوضح، ان 'الفريق الأمني نجح بعد اقتحام المضافة من قتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً تشير المعلومات الاستخبارية بانه كان مهيا لضرب هدف مدني في أحدي مدن ديالي'.
وأكد قائد شرطة ديالي ان 'كشف المضافة السوداء جاء نتجية نجاح الجهد الاستخباري في تعقب انشطة عصابات داعش واختراق خلاياه ما اسهم في كشف اهم مضافاته والتي كانت تشكل محور فعال في دعم انشطته الارهابية والاجرامية'.
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