بيان صحفي للخارجية الباكستانية

طهران واسلام آباد طالما وقفتا الي جانب بعضهما الاخر في الظروف الصعبة

اسلام آباد/ 31 تشرين الاول/ اكتوبر- اصدرت الخارجية الباكستانية بيانا صحفيا بشأن اللقاء الذي جمع مساء الاربعاء وزير الخارجية الايراني بنظيره الباكستاني اكدت فيه ان البلدين طالما وقفا الي جانب بعضهما الاخر في الظروف الصعبة وان التحديات الخارجية والاقليمية قربتهما اكثر فاكثر.

وقد حضر وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف مساء اليوم الاربعاء الي الخارجية الباكستانية وبحث مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي بشان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.
وجاء في البيان ان الوزير قريشي اكد في اللقاء علي استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع طهران قائلا ان ايران بلد جار وشقيق لباكستان وان علاقات جيدة تربط بينهما.
واضاف البيان ان الوزيرين اكدا علي تنمية العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية وتطرقا الي ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بشأن التطورات الاقليمية خاصة افغانستان.
وقالت الخارجية الباكستانية في بيانها ان الجانبين اكدا ايضا علي ضرورة الاشراف الدقيق علي الحدود المشتركة للحيلولة دون عبور الجماعات الارهابية والاشرار واتفقا علي ضرورة الاستفادة من جميع الطاقات المتوفرة في هذا المجال.
ووصف قريشي في اللقاء الحدود المشتركة بحدود السلام وقال ان الحكومة الباكستانية لاتسمح للارهابيين ان يستفيدوا من هذه الحدود لتحقيق اهدافهم.
وشدد البيان ان الوزير ظريف قال في اللقاء ان العلاقات الايرانية الباكستانية تمتد جذورها في الثقة المتبادلة مؤكدا ان المتآمرين يحاولون المساس بهذه العلاقات.
وعبر الوزير قريشي عن ثقته من بلوغ الاهداف المشتركة بين البلدين وقال ان هذه الاهداف يمكن ان تتحقق في ظل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي .
انتهي**س.ر



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