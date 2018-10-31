'جير بيدرسن' خلفا لدي ميستورا

نيويورك/31تشرين الأول/اكتوبر/إرنا - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء تعيين الدبلوماسي النرويجي'جير بيدرسن' خلفًا للمبعوث الدولي الخاص إلي سوريا 'ستيفان دي ميستورا' اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل.

وقد ابلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي، أنه ينوي تعيين الدبلوماسي النرويجي بيدرسن خلفاً للمبعوث الدولي الخاص إلي سوريا ستيفان دي ميستورا،
وقد حصل بيدرسن، وهو حاليا سفير النرويج لدي الصين، علي موافقة غير رسمية من الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وقال غوتيريش “عند اتخاذ هذا القرار، قمت بالتشاور علي نطاق واسع، بما في ذلك مع حكومة الجمهورية العربية السورية.
وسيحل بيدرسن محل ستيفان دي ميستورا الذي سيتنحي عن منصبه لأسباب عائلية في نهاية نوفمبر-تشرين الثاني الجاري.
وتتركز جهود الأمم المتحدة في الوقت الراهن علي محاولة تشكيل لجنة لإعادة كتابة دستور سوريا.
انتهي**ح ح **س.ر



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