الهند تعلن عن آلية جديدة لشراء النفط الإيراني بالروبية

وفي تغريدة لقناة بي تي وي آي (BTVI) الهندية جاء ان وزير النفط الهندي سيوقع قريبا اتفاقية مع طهران تنص علي تغيير آلية الدفع بين الهند وإيران إلي الروبية.

وأضافت القناة أنه من المتوقع ان يتم اعتماد نص مشروع القانون من قبل البرلمان قريبا مشيرة الي موافقة المصرف المركزي الهندي علي إنشاء فروع لبنك 'باسارغاد' الإيراني في الهند.

وقد أعلن وزير النفط الهندي في وقت سابق ان مصلحة بلاده تقتضي مواصلة استيراد النفط الإيراني مؤكدا إن الهند تعتبر الحظر الأمريكي ضد إيران بمثابة تحد وذلك لعلاقاتها الوثيقة مع الجمهورية الإسلامية الايرانية'.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت جميع الدول بما فيها الهند والصين إلي وقف استيراد النفط من إيران بحلول الرابع من نوفمبر(تشرين الثاني).

وفي معرض اشارته إلي القواسم التاريخية والثقافية والحضارية المشتركة مع إيران قال برادان: 'تعتمد المصالح الاقتصادية للهند علي دول المنطقة بما فيها ايران'.

وكانت وزيرة الخارجية الهندية 'سوشما سوراج' قد قالت في وقت سابق أن بلادها لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.

انتهي**ح ح**س.ر

