بناء علي طلب رئيس الجمهورية:

مشاركة الاقتصاديين في السياسات الاقتصادية الحكومية

طهران/31تشرين الأول/اكتوبر/إرنا - بدأت مرحلة جديدة من مشاركة الاقتصاديين في وضع السياسات الاقتصادية للحكومة بعدما اكد رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني علي تشكيل اربع مجموعات عمل متخصصة في الحقل الاقتصادي.

واوعز رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء في أعقاب اجتماعه مع الاقتصاديين،بتشكيل أربع مجموعات في مجالات الاقتصاد العام والشؤوة المصرفية -المالية والتخطيط الاقتصادي والدعم .
وسوف يرأس المجموعات الأربعة وزير الاقتصاد 'فرهاد دج بسند' ورئيس البنك المركزي 'عبدالناصر همتي ورئيس منظمة التخطيط والميزانية 'محمدباقر نوبخت' ووزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي 'محمد شريعتمداري'.
ويتطلب من رؤساء كل مجموعة عمل، تشكيل لجان متخصصة في مجال السياسة وصنع القرار بناء علي وجهات نظر الاقتصاديين والباحثين الأكاديميين.
يذكر أن الغرض من هذه المجموعات هو الاستفادة من وجهات نظر أساتذة الجامعات والنخب الاقتصاديين و فسح المجال لمشاركتهم في السياسة الاقتصادية للحكومة.
انتهي**ح ح**س.ر



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مشاركة الاقتصاديين في السياسات الاقتصادية الحكومية

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