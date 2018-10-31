الشرطة النيجيرية تقتل 42 من الشيعة

وقال إبراهيم موسي المتحدث باسم الحركة الاسلامية في نيجيريا إن عدد قتلي مسيرات أمس الثلاثاء فقط بلغ 7 قتلي، ماتوا متأثرين بجراحهم، مضيفًا أن حصيلة القتلي يوم الإثنين الماضي بلغت 35 قتيلاً حسبما افاد موقع مبتدا الاخباري المصري.

في سياق متصل، كتب موقع الاخبار الموريتاني ان الشرطة النيجيرية أعلنت عن مقتل 3 من المشاركين في هذه المسيرات يوم الاثنين الماضي كما أعلنت عن اعتقال 400 ناشط شيعي.

وقال المتحدث باسم الحركة ابراهيم موسي لوكالة فرانس برس 'هاجم عناصر الأمن أعضاء من الحركة بينما كانوا يشاركون في موكب قادم إلي ابوجا'.

وأضاف 'نحن لا نحمل أسلحة في موكبنا، ولا نغلق الطرق ... عناصر الأمن قرروا سفك دمائنا'.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن التقارير بأن الجنود أطلقوا الذخيرة الحية علي المشاركين في مسيرات 'مقلقة للغاية' مضيفة 'اطلاق الرصاص الحي علي متظاهرين غير مسلحين هو أمر غير قانوني'.

واتهمت جماعات حقوقية الجيش النيجيري بقتل أكثر من 300 من أنصار الحركة الاسلامية في نيجيريا ودفنهم في قبور جماعية في عام 2015.

وشارك الشيعة النيجيريون يوم امس في مسيرات بمناسبة اربعين الامام الحسين(ع).

انتهي**2018**س.ر

