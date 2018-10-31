المبعوث الخاص للسطان قابوس یتلقي دعوة لزیارة طهران

وافادت السفارة الایرانیة فی مسقط الیوم الاربعاء، ان هذه الدعوة الرسمیة سُلّمت الي المسؤول العمانی خلال اللقاء مع سفیر الجمهوریة الاسلامیة فی مسقط 'محمدرضا نوری شاهرودی'.

وبحسب المصدر نفسه، فقد استعرض الجانبان العمانی والایرانی، فی هذا اللقاء الذی جري بمكتب 'بن طارق'، استعرضا العلاقات الثنائیة ولاسیما التعاون الاقتصادی بین طهران ومسقط.

یذكر انه نظرا للاجراءات المتخذة من جانب السلطات العمانیة بهدف تیسیر ظروف زیارة الرعایا الایرانیین الي السلطنة، فقد قرر الجانب الایرانی فی اكتوبر الماضی وفی خطوة مماثلة للقرار العمانی، الغاء تاشیرات الدخول بالنسبة لرعایا هذا البلد.

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