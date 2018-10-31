ظریف لم یؤید اجراء اتصال هاتفی بین الجبیر والمسؤولین الإیرانیین

واضاف ظریف الیوم الاربعاء فی ختام زیارته إلي باكستان ردا علي سؤال مراسل ارنا بشأن مازعمته احدي وسائل الاعلام العربیة بشأن اتصال هاتفی جري بین عادل الجبیر مع المسؤولین لایرانیین، اضاف 'حسب علمی ان الاتصال لم یجر '.

وشدد بالقول: 'نعتقد أن السعودیة بحاجة إلي مراجعة سیاستها الإقلیمیة، ومتي ما تحققت هذه المراجعة فنحن أیضا نرغب فی اقامة علاقات جیدة مع جیراننا لأن أیاً من الدول الجوار لم تستفد من اثارة التوتر مع طهران ونأمل أن توضع هذه السیاسة جانبا فی أقرب وقت ممكن'.

وأشار وزیر الخارجیة الإیرانی إلي نتائج زیارته إلي باكستان قائلا أن الهدف من الزیارة كان متابعة قضیة حرس الحدود الإیرانیین الذین تم اختطافهم مؤخرا فی منطقة میرجاوه الحدودیة من قبل جماعة ارهابیة نقلتهم الی داخل الاراضی الباكستانیة.

واوضح انه التقي خلال زیارته ألي باكستان قائد الجیش الباكستانی قمر جاوید باجوا، وبحث معه قضایا المنطقة والتعاون الأمنی الحدودی بین البلدین فضلاً عن متابعة موضوع تحریر حرس الحدود المختطفین .

وفی سیاق آخر قال وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف أن رئیس الوزراء الباكستانی قدم اقتراحا جیدا من أجل إنهاء معاناة الشعب الیمنی، واضاف 'نحن تحدثنا حول هذا الموضوع مع وزیر الخارجیة الباكستانی وقائد الجیش ورئیس الوزراء عمران خان ونأمل فی ان یتم التوصل الي اجماع دولی فی هذا المجال'.

وأضاف ظریف: 'لقد تحدثنا ایضا حول أفغانستان وسبل التوصل الي حلول سلمیة واجراء حوار وطنی فی هذا البلد، وشددنا علي التعاون الإیرانی الباكستانی لجمع جمیع الأطراف حول طاولة المفاوضات فی أفغانستان'.

وكان ظریف وصل فجر الیوم الي إسلام اباد علی رأس وفد رفیع المستوی لمتابعة آخرالتطورات حول موضوع الجنود المختطفین.

ونوه وزیر الخارجیة الی ان المسؤولین الباكستانیین وعدوا بأن حكومة بلادهم ستبذل قصاری جهودها فی هذا المجال.

انتهي**ح ح**س.ر

