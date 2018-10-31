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لا صحة للشائعات بشأن انقطاع شبكة الانترنت اعتبارا من 4 نوفمبر

طهران / 31 تشرين الاول / اكتبور / ارنا – فندّ عضو لجنة الصناعات والتعدين، رئيس فريق عمل الاتصالات وشبكة المعلومات في مجلس الشوري الاسلامي 'رمضانعلي سبحاني فر'، فنّد صحة الانباء بشان انقطاع شبكة الانترنت اعتبار من 4 نوفمبر القادم (بالتزامن مع الحظر الامريكي الجديد) في البلاد؛ مؤكدا انها مجرد شائعات يبثها الاعداء في محاولة لتشويش الاذهان.

وفي تصريح اليوم الاربعاء خلال اجتماع حول 'الدفاع المدني' بمدينة سبزوار (شرق)، اشار سبحاني الي الحرب النفسية والاعلامية التي يخوضها الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال ان 'الشائعات بشان انقطاع شبكة الانترنت هي مجرد اكاذيب والاعداء يعجزون عن ارتكاب اي حماقة في هذا الخصوص'.
ولفت رئيس فريق عمل الاتصالات وشبكة المعلومات في البرلمان الايراني الي الاجراءات المتبعة بهدف تعزيز البني التحتية ومعالجة مشاكل التطبيقات المحلية.
وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد البرلماني الايراني ان الجمهورية الاسلامية لن تواجه اي مشكلة في مجال بيع النفط الخام؛ مبينا ان الخام الايراني يعرض حاليا في سواق البورصة وهناك طابور من الدول التي ترغب في شرائه.
وشدد سبحاني علي ان قرار الرئيس الامريكي بفرض الحظر الجديد في 4 نوفمبر والذي يتزامن مع الذكري السنوية لمقارعة الاستبكار في ايران، سيزيد من عزيمة الشعب الايراني في مواجهة الاعداء وتعزيز حضوره الملحمي خلال المسيرات المناوئة للاستكبار العالمي.
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لا صحة للشائعات بشأن انقطاع شبكة الانترنت اعتبارا من 4 نوفمبر

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