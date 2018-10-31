'ار يو واليبال' الايراني يحصد 'التنين الذهبي' البريطاني

ويسرد الفليم 'ار يو واليبال' قصة مجموعة من اللاجئين العرب وهم علي ابواب موصدة لواحدة من البلدان الناطقة باللغة الانجليزية، والمشاكل التي يمرّون بها من جانب القوات الحدودية هناك وايضا جهود مجموعة من الاطفال من اجل التواصل مع هؤلاء اللاجئين.

علما ان هذا الفيلم الايراني وفي غضون فترة تقل عن عام واحد من بثه علي الصعيدين المحلي والدولي، حصد اكثر من 60 جائزة وطنية وعالمية.

ويعقد مهرجان كارديف الدولي البريطاني السينمائي سنويا خلال شهر اكتوبر؛ حيث عقدت الدورة الثالثة لهذا الحدث الدولي من 27 لغاية 30 اكتوبر 2018، وفاز فيها 'آر يو واليبال' الايراني بجائزة افضل فيلم قصير اجنبي وحاز علي جائزة التنين الذهبي لهذا المهرجان.

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