طهران وبرلين تبحثان سبل انتفاع إيران من الاتفاق النووي

لندن/31 تشرين الأول/اكتوبر/إرنا - أكد سفير وممثل ايران الدائم لدي المنظمات الدولية في فيينا 'كاظم غريب آبادي' خلال لقاءه نظيره الألماني أكد علي ضرورة التوصل الي آليات فاعلة لانتفاع طهران من المزايا الاقتصادية في اطار الاتفاق النووي.

وقال السفير الألماني 'غيرهارد كينتزلو' بأن الحفاظ علي تعددية الأطراف والترويج لها ضد الأحادية فضلاً عن سيادة القانون الدولي هي جزء من المبادئ غير القابلة للتغيير في السياسة الخارجية
للحكومة الألمانية.
و أكد الجانبان علي ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الحظر الامريكي الأحادي.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد استبعد، الإثنين الماضي، أن تترك حزمة العقوبات الأميركية الثانية، تاثيرا كبيراعلي اقتصاد البلاد، معتبراً الابعاد النفسية للحظر اكثر من أبعاده العملية.
كما أكد ظريف في وقت سابق إن 'المجتمع الدولي يقف بوجه العقوبات الأميركية وأن دول الجوار والدول الأوروبية قاومت وبشكل جيد حتي الآن إجراء واشنطن الأحادي'.
انتهي**ح ح**س.ر



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طهران وبرلين تبحثان سبل انتفاع إيران من الاتفاق النووي

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