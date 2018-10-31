طهران وبرلين تبحثان سبل انتفاع إيران من الاتفاق النووي

وقال السفير الألماني 'غيرهارد كينتزلو' بأن الحفاظ علي تعددية الأطراف والترويج لها ضد الأحادية فضلاً عن سيادة القانون الدولي هي جزء من المبادئ غير القابلة للتغيير في السياسة الخارجية

للحكومة الألمانية.

و أكد الجانبان علي ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الحظر الامريكي الأحادي.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد استبعد، الإثنين الماضي، أن تترك حزمة العقوبات الأميركية الثانية، تاثيرا كبيراعلي اقتصاد البلاد، معتبراً الابعاد النفسية للحظر اكثر من أبعاده العملية.

كما أكد ظريف في وقت سابق إن 'المجتمع الدولي يقف بوجه العقوبات الأميركية وأن دول الجوار والدول الأوروبية قاومت وبشكل جيد حتي الآن إجراء واشنطن الأحادي'.

انتهي**ح ح**س.ر

