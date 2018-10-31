ظريف وعمران خان يؤكدان علي تحرير حراس الحدود الإيرانيين

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء، آخر التطورات بشأن الإجراءات المتخذة لتحرير عدد من قوات حرس الحدود المختطفين علي يد عصابة إرهابية وكذلك التصدي لحالات انعدام الأمن علي حدود البلدين .

وفيما أشار الطرفان الي العلاقات العريقة بين الشعبين الإيراني والباكستاني، بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين لا سيما في مجال الطاقة والقضايا الإقليمية بما في ذلك اليمن وأفغانستان وسائر المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

علما بأن ظريف وصل صباح اليوم الأربعاء علي رأس وفد رفيع الي إسلام آباد، لمتابعة وضعية الجنود الإيرانيين المختطفين علي الحدود المشتركة مع باكستان.

ونوه وزير الخارجية الي ان المسؤولين الباكستانيين وعدوا بأن حكومة بلادهم ستبذل قصاري جهدها في هذا الصدد.

كما التقي ظريف خلال زيارته الي باكستان، نظيره 'شاه محمود قريشي' وقائد الجيش الباكستاني الجنرال 'قمر جاويد باجوا'.

يذكر ان مجموعة ارهابية اقدمت في 15 تشرين الاول/اكتوبر الحالي، بالتواطؤ مع عناصر مندسّة، علي اختطاف عدد من قوات حرس الحدود من احدي المقرات عند منطقة الصفر الحدودية في ميرجاوه (التابعة الي محافظة سيستان وبلوجستان-جنوب شرق) مع باكستان وقامت بنقلهم الي داخل الاراضي الباكستانية.

إنتهي**أ م د**س.ر

