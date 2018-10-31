وزير العدل الافغاني يعرب عن تقديره لكرم الضيافة الايرانيه

مشهد المقدسه/31تشرين الاول/اكتوبر- اعرب وزير العدل الافغاني عبدالبصير انور عن تقديره لكرم ضيافة الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال زيارته الي مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضويه في شرق البلاد.

والتقي وزير العدل الافغاني خلال هذه الزيارة مدير عام وزارة العدل في محافظة خراسان الرضويه علي مظفري اذ اكد الجانبان علي ارتقاء مستوي التعامل والعلاقات بين ايران وافغانستان خاصة في الشوون القضائية.
وقال مظفري خلال اللقاء ان الوحدة والتلاحم هما السبيل الوحيد لخروج العالم الاسلامي من المشاكل في الظروف الراهنة معلنا عن استعداد الجهاز القضائي الايراني لتقديم اي مساعدة وتعامل قضائي مع سائر الدول الصديقة والمسلمة بما فيها افغانستان في اطار السياسات العامة لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانيه.
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وزير العدل الافغاني يعرب عن تقديره لكرم الضيافة الايرانيه

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