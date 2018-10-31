رئيس مكتب رئاسة الجمهورية :

الآلية المالية الأوروبية تبدأ عملها الأسبوع المقبل

طهران/31 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا - قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية 'محمود واعظي' أن المحادثات مع أوروبا تجري بوتيرة جيدة؛ مبينا أن الآلية المالية الأوروبية مع إيران (SPV) ستبدأ عملها خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف 'واعظي' اليوم الأربعاء خلال تصريحه للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن سعي الولايات المتحدة بفرض الحظر علي طهران ياتي في سياق ممارسة الضغوط علي الشعب الإيراني واستهداف البلاد؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية خططت لمواجهة هذه الضغوط المفروضة من خلال تشكيل عدة لجان في الوزارات ومختلف المؤسسات.
وتابع واعظي : كما أعلن رئيس الجمهورية سابقا أن ما كان من المفترض أن يحدث في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) قد حدث منذ بضعة أشهر، وعليه لا نتوقع مشاهدة حدث جديد في هذا اليوم.
وأشار رئيس مكتب الرئاسة الجمهورية إلي التعاون المشترك بين إيران والاتحاد الأوروبي، قائلا 'إن الآلية المالية الأوروبية مع إيران (SPV) ستبدأ محادثتها خلال الأسبوع المقبل حيث تسير المفاوضات بوتيرة جيدة؛ وبطبيعة الحال ما رأيناه في السنوات السابقة كان حربًا نفسية، والآن أيضا هي حرب نفسية ودعاية بامتياز'.
وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، شكر واعظي الحكومة والشعب العراقيين علي إقامة مسيرة الأربعين تحت اجراءات أمنية عالية؛ مردفا : يعلم المسؤولون المعنيون أن عملية نقل مليوني شخص وفي أقصر وقت ممكن وتحت إجراء أمني صارم هو عمل عظيم ويستحق التقدير.
هذا وأشار المسؤول الايراني إلي اتهامات الدنمارك الأخيرة ضد الجمهورية الاسلامية؛ مؤكدا أن 'ما يتبادر في وسائل العلام لا يمكن قبوله؛ قد يحاول البعض إثارة الأجواء عشية الرابع من نوفمبر وبدء الحظر المفروض، فمن الطبيعي أن هؤلاء يسعون المساس في العلاقات الإيرانية - الأوروبية الجيدة'.
انتهي**ح ح/ ح ع**



برچسب ها

سياسي

محمود واعظي

الآلية المالية الاوروبية

الدنمارك

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الآلية المالية الأوروبية تبدأ عملها الأسبوع المقبل

معظم المشاهدات

النائب الاول لرئيس الجمهورية يشكر حسن استضافة العراق لزوار الاربعين

في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي

النائب الاول لرئيس الجمهورية يشكر حسن استضافة العراق لزوار الاربعين

ظريف:هذه هي المرة الاولي التي تقف فيها اوروبا بوجه العقوبات الاميركية

ظريف:هذه هي المرة الاولي التي تقف فيها اوروبا بوجه العقوبات الاميركية

ظريف: المجتمع الدولي واقف بوجه العقوبات الاميركية

ظريف: المجتمع الدولي واقف بوجه العقوبات الاميركية

ظریف: مواقف متشابهة لایران وتركیا واذربیجان بشأن القضایا الاقلیمیة

فی ختام اجتماع اسطنبول الثلاثی

ظریف: مواقف متشابهة لایران وتركیا واذربیجان بشأن القضایا الاقلیمیة

ظريف: الباكستانيون وعدونا بتحرير حراس الحدود الايرانيين المختطفين

لدي وصوله اسلام آباد

ظريف: الباكستانيون وعدونا بتحرير حراس الحدود الايرانيين المختطفين

أحدث الأخبار

مشاركة الاقتصاديين في السياسات الاقتصادية الحكومية

بناء علي طلب رئيس الجمهورية:

مشاركة الاقتصاديين في السياسات الاقتصادية الحكومية

النائب الأول لرئيس الجمهورية يزور العراق

النائب الأول لرئيس الجمهورية يزور العراق

النائب الأول لرئيس الجمهورية يزور العراق

النائب الأول لرئيس الجمهورية يزور العراق

مراسم الأربعين في کربلاء المقدسة

مراسم الأربعين في کربلاء المقدسة

مراسم الأربعين في کربلاء المقدسة

مراسم الأربعين في کربلاء المقدسة

موضوعات مرتبط