الآلية المالية الأوروبية تبدأ عملها الأسبوع المقبل

وأضاف 'واعظي' اليوم الأربعاء خلال تصريحه للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن سعي الولايات المتحدة بفرض الحظر علي طهران ياتي في سياق ممارسة الضغوط علي الشعب الإيراني واستهداف البلاد؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية خططت لمواجهة هذه الضغوط المفروضة من خلال تشكيل عدة لجان في الوزارات ومختلف المؤسسات.

وتابع واعظي : كما أعلن رئيس الجمهورية سابقا أن ما كان من المفترض أن يحدث في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) قد حدث منذ بضعة أشهر، وعليه لا نتوقع مشاهدة حدث جديد في هذا اليوم.

وأشار رئيس مكتب الرئاسة الجمهورية إلي التعاون المشترك بين إيران والاتحاد الأوروبي، قائلا 'إن الآلية المالية الأوروبية مع إيران (SPV) ستبدأ محادثتها خلال الأسبوع المقبل حيث تسير المفاوضات بوتيرة جيدة؛ وبطبيعة الحال ما رأيناه في السنوات السابقة كان حربًا نفسية، والآن أيضا هي حرب نفسية ودعاية بامتياز'.

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، شكر واعظي الحكومة والشعب العراقيين علي إقامة مسيرة الأربعين تحت اجراءات أمنية عالية؛ مردفا : يعلم المسؤولون المعنيون أن عملية نقل مليوني شخص وفي أقصر وقت ممكن وتحت إجراء أمني صارم هو عمل عظيم ويستحق التقدير.

هذا وأشار المسؤول الايراني إلي اتهامات الدنمارك الأخيرة ضد الجمهورية الاسلامية؛ مؤكدا أن 'ما يتبادر في وسائل العلام لا يمكن قبوله؛ قد يحاول البعض إثارة الأجواء عشية الرابع من نوفمبر وبدء الحظر المفروض، فمن الطبيعي أن هؤلاء يسعون المساس في العلاقات الإيرانية - الأوروبية الجيدة'.

انتهي**ح ح/ ح ع**

