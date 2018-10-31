إجتماع هيئة الأمبودسمان الآسيوية في باكو.. فرصة جيدة لمكافحة الفساد

وشارك في هذا الإجتماع، رئيس منظمة التفتيش العام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 'ناصر سراج' ومسؤولو هيئات الأمبودسمان الوطنية في كل من اليابان والصين وهونغ كونغ واندونيسيا وماليزيا وروسيا وجمهوريه أذربيجان.

وناقش ممثلو الدول الثماني الأعضاء في مجلس إدارة هيئة الأمبودسمان في آسيا خلال هذا الإجتماع الذي استمر يومين، التقارير المقدمة عن نشاطات هيئات الأمبودسمان الوطنية في الدول الأعضاء فيما يخص النظر والبت في الدعاوي العامة (المرفوعة من قبل عامة المواطنين) ومكافحة الفساد كما بحثوا سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات علي الصعيد الدولي بشأن مكافحة الفساد.

وشكلت دراسة الأهداف السبعة عشر الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في موضوع الحد من اللامساواة في الدول، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات، من أهم المواضيع التي تناولها الإجتماع الواحد والعشرون لمجلس إدارة هيئة الأمبودسمان (Ombudsman) في آسيا.

وقال رئيس منظمة التفتيش العام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الاربعاء خلال هذا الإجتماع، ان إيران باتت تناضل في ساحة الحرب الناعمة الي جانب مواجهة أنواع الحظر الجائر المفروض عليها من قبل القوي المتغطرسة في العالم والغرب منذ حوالي 40 عاما وحتي الآن.

وأضاف سراج، ان إيران عانت كذلك من حرب الثماني سنوات المفروضة عليها (من قبل النظام البعثي البائد في العراق) مشددا أنه إذا كان هناك اليوم فساد في إيران، فمن المؤكد أنه ناجم عن الحظر الجائر المفروض عليها وإذا لم تكن تواجه البلاد هذه القضايا الثلاث، لكانت اليوم من أنظف البلدان في العالم.

علما بأن إيران قد أبرمت لحد الآن مذكرات تفاهم للتعاون مع هيئات الأمبودسمان في كل من الصين والدنمارك والعراق وتركيا وباكستان وأرمينيا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الأمبودسمان في آسيا إجتماعه التالي في تركيا خلال العام الميلادي المقبل.

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