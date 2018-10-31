علي خلفية تراجع اداء فريق المصارعة الايراني؛ رئيس اتحاد المصارعة يقدم استقالته

طهران/31تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قدم رئيس اتحاد المصارعة الايراني 'رسول خادم' استقالته اثر تراجع اداء فريق المصارعة الحرة و الرومانية في بطولة العالم للمصارعة في بودابست لعام 2018 .
و بعد ما واجه خادم الكثير من الانتقادات في الايام الاخيرة، وجه رسالة الي اتحاد المصارعة اعلن فيها انه قدم استقالته لوزارة الرياضة و الشباب.انتهي**1110 ** 1837
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