علي خلفية تراجع اداء فريق المصارعة الايراني؛ رئيس اتحاد المصارعة يقدم استقالته

طهران/31تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قدم رئيس اتحاد المصارعة الايراني 'رسول خادم' استقالته اثر تراجع اداء فريق المصارعة الحرة و الرومانية في بطولة العالم للمصارعة في بودابست لعام 2018 .

و بعد ما واجه خادم الكثير من الانتقادات في الايام الاخيرة، وجه رسالة الي اتحاد المصارعة اعلن فيها انه قدم استقالته لوزارة الرياضة و الشباب.
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علي خلفية تراجع اداء فريق المصارعة الايراني؛ رئيس اتحاد المصارعة يقدم استقالته

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