وزیر الداخلیة :

ایران جندت كافة الطاقات والامكانات لإقامة مراسم الاربعین علي اتم وجه

طهران / 31 تشرین الاول /اكتوبر / ارنا – قال وزیر الداخلیة 'عبد الرضا رحمانی فضلی' ان الجمهوریة الاسلامیة جنّدت كافة الطاقات، و وظّفت 31 مؤسسة فی البلاد بهدف إقامة مراسم اربعینیة استشهاد الامام الحسین (علیه السلام) خلال هذا العام فی اتم وجه.

وفی تصریح للصحفیین الیوم الاربعاء، اشار رحمانی فضلی الي ان الحكومة اتخذت الاجراءات اللازمة و وضعت برامج مناسبة طوال العام الحالی، واستخدمت تجاربها علي مرّ الاعوام الاربعة الماضیة، لإقامة هذه المراسم العظیمة بصورة ممیزة.
وفیما اكد ضرورة احیاء مراسم الاربعین الحسینیة (ع) سنویا وبكل شموخ وعظمة وروحانیة؛ بین وزیر الدالخیة ان الحكومة تسعي لزیادة عدد زوار الاربعین سنویا؛ علي ان یتم فی غضون السنوات السبع او الثمانی القادمة إیفاد نحو 10 ملایین زائر (الي العتبات المقدسة فی العراق) لاحیاء هذه المناسبة.
وفی جانب أخر من تصریحاته الصحفییة الیوم، تطرّق وزیر الداخلیة الي المرحلة الجدیدة من الحظر الامریكی ضد ایران (فی 4 نوفمبر القادم)؛ قائلا ان 'یوم 4 نوفمبر یذكّرنا علي الدوام وطوال تاریخ الثورة الاسلامیة بالجور والظلم الامریكی'.
ونوّه رحمانی فضلی بالذكري السنویة لـ 'مقارعة الاستكبار' فی 4 نوفمبر 1980؛ مؤكدا ان الشعب الایرانی (وفی ضوء المخطط الامریكی الجدید ضد البلاد) وبفضل تماسكه وانسجامه والبرامج الدقیقة المتبعة فی البلاد سیعلن هذا العام وبصوت مدوّ اكثر من ذی قبل عن مواقفه الحازمة لمقارعة الاستكبار ومناهضته الجرائم الامریكیة.
واردف وزیر الداخلیة، ان الحظر الجدید سیضاف الي سجل النماذج السابقة للغطرسة الامریكیة، وسیواجه الرد المناسب من جانب الشعب الایرانی قطعا .
انتهي ** ح ع



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مراسم الاربعین

مقارعة الاستکبار

الحظر الامریکی الجدید

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ایران جندت كافة الطاقات والامكانات لإقامة مراسم الاربعین علي اتم وجه

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