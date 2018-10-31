الخارجية الايرانية تستدعي سفير الدنمارك

طهران/31تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن المتحدث باسم الخارجية 'بهرام قاسمي' عن استدعاء سفير الدنمارك الي الخارجية لابلاغه احتجاج ايران الشديد علي مواقف سياسية و اعلامية مستعجلة لعدد من المسؤولين الدنماركيين .

واضاف قاسمي اليوم الاربعاء، ان سفير الدنمارك استدعي صباح اليوم الي الخارجية و التقي رئيس دائرة شؤون شمال اوروبا لابلاغه احتجاج ايران شديد اللهجة علي ردود سياسية و اعلامية مستعجلة لعدد من المسؤولين الدنماركيين تجاه اعتقال مواطن نرويجي من اصول ايرانية باتهام التخطيط المزعوم للاغتيال في الدنمارك.
واوضح ان رئيس دائرة شؤون شمال اوروبا في الخارجية جدد نفي الاخبار المغرضة التي تداولت بشأن التخطيط لاغتيال احد عناصر المعارضة الايرانية في الدنمارك و توجيه اصابع الاتهام الي الجمهورية الاسلامية الايرانية معتبرا ذلك استمرارا للمؤامرات التي يحيكها اعداء ايران المعروفون الرامية الي النيل من علاقات ايران و اوروبا المتنامية في ظل الاجواء الحساسة الحالية.
واكد علي ضرورة الادارة المدروسة للتطورات محذرا من التداعيات السلبية الناجمة عن الممارسات غير المدروسة و المثيرة.
واضاف قاسمي ان سفير الدنمارك اعلن خلال اللقاء انه استدعي الي كوبنهاغن و قال انه سيعمل علي ابلاغ و متابعة مطالب المسؤولين الايرانيين هناك.
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الخارجية الايرانية تستدعي سفير الدنمارك

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