ظريف يلتقي بنظيره الباكستاني وبقائد جيش هذا البلد

وتابع ظريف خلال لقائه بوزير الخارجية الباكستاني حالة الجنود الايرانيين المختطفين كما تطرّق الجانبان الي قضايا هامة تصدّرتها قضايا أمن المنطقة والعلاقات الثنائية.

وأكّد الوزيران خلال الاجتماع علي تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي والتعليمي بين طهران واسلام اباد.

هذا وإجتمع ظريف خلال زيارته لباكستان بقائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، تناول الجانبان قضايا المنطقة والتعاون الأمني الحدودي بين البلدين فضلاً عن متابعة العمليات الرامية الي تحرير حرس الحدود المختطفين في ميرجاوه.

وكان ظريف وصل صباح اليوم إسلام اباد علي رأس وفد رفيع المستوي لمتابعة آخر مستجدات الجنود المختطفين وعَدَه المسؤولون الباكستانيون ببذل كل مساعيهم في هذا الإطار.

انتهي** ع ج** 1837

