وزير الدفاع الايراني:

القوة الجوية للجيش تتسلّم قريبآً مقاتلة «كوثر»

طهران/31تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – أعلن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني العميد أمير حاتمي اليوم الأربعاء عن تسلم القوة الجوية التابعة للجيش، مقاتلة «كوثر» في القريب العاجل.

وخلال تصريح أدلي به للصحفيين علي هامش اجتماع حكومي قال العميد حاتمي: إنّ القوة الجوية للجيش الايراني ستتسلَّم مقاتلة كوثر معلناً قرب موعد إطلاق خط انتاج هذه المقاتلة.
وقد تم في 22 اغسطس 2018 الاعلان عن التصنيع المحلي لهذه المقاتلة بمشاركة متخصصين وخبراء من منظمةُ الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع ومنظمات تابعة للقوة الجوية للجيش والجامعات والشركات القائمة علي المعرفة وقامت «كوثر» بتحلية سماء ايران بتحليقها اليوم في الأجواء الايرانية لتكون حارساً أميناً للدفاع عن الوطن.
وإضافة الي منظومة اويونيك ومنظومة التحكم الذكي باطلاق الصواريخ من الجيل الرابع تم تزويد «كوثر» بكفاءة قتالية عند المراوغة في الجو ومنظومات ميكانيكية وهيدروليكية وشاشات عرض رقمية متعددة الوسائط وحاسوب لتقييم بالستي للصواريخ ومنظومة (HUD) التي تساعد الطيار علي التدقيق في الإستهداف وإصابة الهدف فضلاً عن تزويدها برادار متطور متعدد الاغراض كاشف للأهداف والصواريخ الموجهة ضد الطائرة يُضاف الي جميع ذلك أجهزة إتصالات موجية مستقلة ومنظومة خارطة ذكية متنقلة.
وتُعتبر ايران من قلائل الدول التي تتمتع بتقنية تصميم وتصنيع مقاتلات ذات منظومة اويونيك ومنظومة التحكم الذكي بإطلاق الصواريخ المتطورة من الجيل الرابع.
هذا وسيتم انتاج أعداد من هذه المقاتلة علي فئتين، فئة «كوثر» ذات قمرة لطيار واحد و«كوثر» ذات قمرتين لطيارين.
انتهي** ع ج** 1837



برچسب ها

سياسي

العميد حاتمي

كوثر

القوة الجوية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

القوة الجوية للجيش تتسلّم قريبآً مقاتلة «كوثر»

معظم المشاهدات

النائب الاول لرئيس الجمهورية يشكر حسن استضافة العراق لزوار الاربعين

في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي

النائب الاول لرئيس الجمهورية يشكر حسن استضافة العراق لزوار الاربعين

ظريف:هذه هي المرة الاولي التي تقف فيها اوروبا بوجه العقوبات الاميركية

ظريف:هذه هي المرة الاولي التي تقف فيها اوروبا بوجه العقوبات الاميركية

ظريف: المجتمع الدولي واقف بوجه العقوبات الاميركية

ظريف: المجتمع الدولي واقف بوجه العقوبات الاميركية

ظریف: مواقف متشابهة لایران وتركیا واذربیجان بشأن القضایا الاقلیمیة

فی ختام اجتماع اسطنبول الثلاثی

ظریف: مواقف متشابهة لایران وتركیا واذربیجان بشأن القضایا الاقلیمیة

عقد الاجتماع السادس المشترك بین وزراء خارجیة ایران واذربیجان وتركیا

عقد الاجتماع السادس المشترك بین وزراء خارجیة ایران واذربیجان وتركیا

أحدث الأخبار

ایران جندت كافة الطاقات والامكانات لإقامة مراسم الاربعین علي اتم وجه

وزیر الداخلیة :

ایران جندت كافة الطاقات والامكانات لإقامة مراسم الاربعین علي اتم وجه

الخارجية الايرانية تستدعي سفير الدنمارك

الخارجية الايرانية تستدعي سفير الدنمارك

رئيس الجمهورية : الولايات المتحدة اُرغِمَت علي التراجع أمام الشعب الايراني

رئيس الجمهورية : الولايات المتحدة اُرغِمَت علي التراجع أمام الشعب الايراني

ايران تعزي بمقتل عدد من العسكريين الافغان اثر تحطم مروحية

ايران تعزي بمقتل عدد من العسكريين الافغان اثر تحطم مروحية

زنغنه ينفي مشاركة روسيا في بيع النفط الايراني

علي هامش اجتماع مجلس الوزراء

زنغنه ينفي مشاركة روسيا في بيع النفط الايراني

موضوعات مرتبط