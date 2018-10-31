القوة الجوية للجيش تتسلّم قريبآً مقاتلة «كوثر»

وخلال تصريح أدلي به للصحفيين علي هامش اجتماع حكومي قال العميد حاتمي: إنّ القوة الجوية للجيش الايراني ستتسلَّم مقاتلة كوثر معلناً قرب موعد إطلاق خط انتاج هذه المقاتلة.

وقد تم في 22 اغسطس 2018 الاعلان عن التصنيع المحلي لهذه المقاتلة بمشاركة متخصصين وخبراء من منظمةُ الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع ومنظمات تابعة للقوة الجوية للجيش والجامعات والشركات القائمة علي المعرفة وقامت «كوثر» بتحلية سماء ايران بتحليقها اليوم في الأجواء الايرانية لتكون حارساً أميناً للدفاع عن الوطن.

وإضافة الي منظومة اويونيك ومنظومة التحكم الذكي باطلاق الصواريخ من الجيل الرابع تم تزويد «كوثر» بكفاءة قتالية عند المراوغة في الجو ومنظومات ميكانيكية وهيدروليكية وشاشات عرض رقمية متعددة الوسائط وحاسوب لتقييم بالستي للصواريخ ومنظومة (HUD) التي تساعد الطيار علي التدقيق في الإستهداف وإصابة الهدف فضلاً عن تزويدها برادار متطور متعدد الاغراض كاشف للأهداف والصواريخ الموجهة ضد الطائرة يُضاف الي جميع ذلك أجهزة إتصالات موجية مستقلة ومنظومة خارطة ذكية متنقلة.

وتُعتبر ايران من قلائل الدول التي تتمتع بتقنية تصميم وتصنيع مقاتلات ذات منظومة اويونيك ومنظومة التحكم الذكي بإطلاق الصواريخ المتطورة من الجيل الرابع.

هذا وسيتم انتاج أعداد من هذه المقاتلة علي فئتين، فئة «كوثر» ذات قمرة لطيار واحد و«كوثر» ذات قمرتين لطيارين.

انتهي** ع ج** 1837

