محافظ النجف وشرطة المحافظة يعلنان نجاح الخطة الامنية للزيارة الاربعينية

وقال المحافظ لؤي الياسري في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، مع قيادة الشرطة، وحضرته السومرية نيوز، إن 'الخطة الأمنية الخاصة في زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) نجحت، فيما ستستمر الخطة وستبقي القوات الامنية والدوائر في الإنذار لحين انتهاء مراسم زيارة وفاه الرسول'.

وأضاف الياسري، 'نشكر كل من ساهم في خدمة الزائرين وخصوصا وسائل الاعلام العراقية، ونعتذر إن قصرت المحافظه فالدولة لم توفر لهم شيء'، مطالبا رئيس الوزراء، بـ'تشكيل هيئة لمراسيم الزيارة الاربعينية يكون رئيسها بدرجة وزير او وزارة الشعائر الدينية'.

وتابع، أن 'المشكلات كبيرة خلال الزيارة منها النقل الذي هو معظلة كبيرة خصوصا فيما يخص عودة الزوار الي مدنهم او بلادهم'.

وكان قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن قيس المحمداوي أعلن، اليوم الأربعاء، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء، مبيناً أن الزائرين متواجدون بكثافة في المحافظة حتي الان.

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