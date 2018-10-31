قناة ايران اينترنشنال مموَّلة من محمد بن سلمان

وأوردت الصحيفة أنّ تاجرا سعوديا في لندن يقوم بالتغطية المالية لهذه القناة وهو ذوعلاقة قريبة بمحمد بن سلمان الضالع في قضية قتل جمال الخاشقجي.

وكتبت الصحيفة ايضاً أنّ السعودية أنفقت 250 مليون دولار لتأسيس وإطلاق هذه القناة التي لاتقوم ببث أيّة إعلانات تجارية ويستلم العاملون فيها ضعفَي ما يستلمه أمثالهم في القنوات الاُخري.

وتقوم شركة «وِلانت مِديا» التي يترأسها عادل عبدالكريم سعودي الجنسية بإدارة قناة «ايران نشنال» الفضائية وهو ذو صلة بالبلاط السعودي.

كما شارك عبد الرحمان الراشد المدير العام السابق لقناة العربية في تأسيس وتسيير شؤون قناة «ايران نشنال» الفضائية وتغطيتها مالياً.

وتتسم هذه القناة بنهج عدائي ضد ايران باعتبارها منبراً اعلامياً لإبن سلمان، خلقت صلات بينها وبين الجماعات الإنفصالية و المعادية والزُمَر المناوئة للحكومة الايرانية ما جعل ايران ترفع شكوي ضدها الي مؤسسة الرقابة علي الإعلام (آفكام) البريطانية.

انتهي** ع ج** 1837

