طبارة وفي حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية اشار الي ان المصالح السياسية والإقتصادية التي تجمع البلدين كثيرة ومتشعبة . اما عن أن إخفاء المعلومات حول قضية الخاشقجي من الجانب التركي فيعتبر طبارة انها دليل علي وجود مفاوضات بين تركيا وأميركا والسعودية للخروج بما يرضي الأطراف الثلاثة.

واضاف طبارة: لا تستطيع أميركا التخلي عن السعودية بسهولة. نتيجة وجود إتفاق عضوي بينهما، فكلاهما بحاجة إلي الآخر. علي المستوي السعودي، فإنّ السعودية تطلب الحماية من الولايات المتحدة الأميركية، وعلي مستوي الأخيرة، فإنّها في أمسّ الحاجة للسعودية سياسياً واقتصادياً لمواجهة إيران واستنزاف الأموال من المملكة.

وتابع مع بروز قضية الخاشقجي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بداية أنه يصدّق الرواية السعودية، لكن عندما بدأت القضية تتفاعل أمام الرأي العام، اضطرّ الرئيس الأميركي إلي الفصل بين ما حصل وبين علاقته مع السعودية، معتبراً أنّه ربما وقعت جريمة بالفعل، إلّا أنّ هناك صفقة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار وصفقات أخري بمليارات الدولار ، لذلك من الصعب التخلي عنها، وحاول أن يُحيّد ولي العهد عن القضية. هذا الموقف يعدّ طبيعياً في إطار المحاولة الأميركية للحفاظ علي مصالحها مع السعودية، خصوصاً بعد أن باتت الأخيرة الحليف الوحيد لأميركا في المنطقة، ولكن حتي هذه اللحظة لا يمكن وضع شكل واضح أو تصوّر لهذه العلاقة ولو كنت أعتقد أنها ستبقي إيجابية.

وحل امكانية فرض عقوبات أميركية علي السعودية بعد قضية الخاشقجي قال طبارة: لا أعتقد أنّ أميركا ستنفّذ عقوبات علي السعودية، إنما قد تعمل علي محاكمة أشخاص ووضع عقوبات عليهم بشكل منفرد لا علي السعودية ككل. ما يعني توريط أطراف علي حساب تحييد المملكة رسميا وتبرئتها، وسط إصرار أميركي علي أن تبقي السعودية بمثابة الصديق والحليف، بغض النظر عن الأشخاص والنظام الذي سيبقي في السعودية.

وردا علي سوال حول اقتراب موعد الإنتخابات الأميركية، وتاثير مقتل الخاشقجي علي نتائجها قال طبارة: غالباً لا يهتم الرأي العام الأميركي بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية. إنما يهتم بأشياء أخري وتحديداً في الوضع الداخلي الأميركي. لذلك أستبعد أن تلعب السياسة الخارجية ومواقف ترامب من هذه القضية أو غيرها دوراً في نتائج الإنتخابات أو أن تحوّل فريقا إلي فريقا آخر، باستثناء أن يؤثر الإقتصاد علي حياتهم اليومية. وأطرح هنا مثالاً عن المقاطعة مع الصين التي قد تصل إلي المزارعين في أميركا وتؤثر بالتالي علي أصواتهم ونتائج الإنتخابات. عدا عن ذلك لن تؤثر السياسة الخارجية ولا العقوبات علي إيران أو حتي المواجهة معها علي الإنتخابات ولن يعكّر صفوها أي شيء في هذا الإطار.

واضاف: قد تختلف الدول بين بعضها البعض بشكل جذري، لكنها تلتقي علي مسألة معينة. في هذه النقطة تحديداً، نجد الإلتقاء الفكري بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية علي معاداة إيران ومواجهتها، لذلك فإنّ إسرائيل لديها هدف مواز للهدف السعودي وهو ما يتعلق بإيران. بالتالي من الطبيعي أن تكون المواقف الإسرائيلية عاملاً مسانداً، من موقع العلاقة الإستراتيجية لا التكتيكية بين إسرائيل والسعودية، علي قاعدة عدوّ عدوّي صديقي.

وحول الموقف التركي وتعاملها مع قضية مقتل الخاشقجي قال طبارة: ينبع ذلك من المصالح المختلفة لدي تركيا. عندما وقعت الأزمة بداية، حاول أردوغان أن يستغلّ الأمور إلي حدّ ما، تحديداً في ظل الإقتصاد التركي المنكمش والعلاقة غير السليمة مع الولايات المتحدة الأميركية وكذلك مع السعودية، فوجد أردوغان في يده ورقة مهمة. وأعتقد في هذا الإطار أنّ تركيا تفاوض مع الأفرقاء الباقيين وتحديداً أميركا والسعودية، لتحفظ حصتها من هذه القضية، والدليل علي ذلك هو إخفاء بعض المعلومات خلال التحقيق، ما يؤكد وجود مفاوضات بين الأفرقاء الثلاثة. وإلا لما احتفظت تركيا ببعض المعلومات لديها، وأخفت بعض التسجيلات والأوراق المهمة في هذه القضية. وتتثبّت فكرة وجود المفاوضات واستمرارها حتي اليوم من خلال الوفود التي تزور تركيا تباعاً وليس آخرها وفد من السي آي إيه CIA الذي قدم إلي تركيا لهذه الغاية.

وتابع : كلّما طال الأمر ومرّ الوقت علي هذه القضية، فإنّ الأمور تبرد، واتكال الدول المفاوضة اليوم لا سيما أميركا والسعودية هو علي إيجاد كبش فداء لإنهاء هذه الأزمة.

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