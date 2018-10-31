المدیر التنفیذی لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة یحذر من مخاطر تغیر المناخ

و فی رسالة صدرت من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة فی ایران بمناسبة الیوم العالمی للمدن (31 أكتوبر)، أعلنت المدیرة التنفیذیة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة 'میمونة محمد شریف' الیوم الاربعاء: هذه المناسبة هی فرصة لزیادة الوعی العالمی بأهمیة المدن والمستوطنات البشریة فی بناء مدن مستدامة ومقاومة.

وذكرت أن هذا العام شهد كوارث طبیعیة ومدمرة فی دول شمال العالم، مضیفة : أن هذا یعكس للجمیع أهمیة الأبنیة المقاومة ؛ إذا لم تستثمر المدن فی زیادة قدرتها علي المقاومة امام الكوارث الطبیعیة ، فانها ستدفع ثمنا باهضا علي الصعید الاقتصادی والاجتماعی والسیاسی وتفاقم الأوضاع الانسانیة.

وشددت المدیرة التنفیذیة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة، انه مع استمرار الناس فی المدن ببناء المنازل بشكل متزاید یومیاً، یزداد مستوي المخاطر، ما یتعین ایجاد طرق مبتكرة ومرنة للتنبؤ بالتهدیدات البشریة أو الطبیعیة ، وحمایة المدن و سكانها.

وقالت إن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة، یدعم البلدان من أجل تحسین معاییر البناء والتخطیط قبل وما بعد الأزمة، مؤكدة: یجب علینا ألا نحمی مدننا فحسب ، بل یجب أن نحول التحدی إلي حل والحلول الي فرص.

الجدیر بالاشارة الي إن الجمعیة العامة للأمم المتحدة قررت فی عام 2013، وبناء علي اقتراح لجنة الاقتصاد والاستثمار، تسمیة یوم 31 أكتوبر بالیوم العالمی للمدن .

لقد تم ابلاغ تسمیة هذا الیوم، إلي جمیع الدول الأعضاء فی الأمم المتحدة، والمنظمات الدولیة ذات الصلة، والمجتمع المدنی وجمیع أصحاب المصلحة المعنیین، وتم توفیر فرصة للحكومات والأمم المتحدة ، وخاصة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة ، والمنظمات الدولیة ذات الصلة ، والمجتمع المدنی وأصحاب المصلحة الآخرین، و النشطاء فی المناطق الحضریة، للعمل نحو التنمیة الحضریة المستدامة فی جمیع أنحاء العالم.

انتهي** 2344

