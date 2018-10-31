قتل خاشقجي كشف الوجه الحقيقي للنظام السعودي

واضاف الخبير السياسي في مقابلة مع إرنا اليوم الأربعاء، إن هذا الحادث والجرائم التي ارتكبتها الأسرة السعودية في اليمن قد أضرت بمكانة السعودية علي الصعيد الدولي بشكل لا يمكن تعويضه.

وتابع، ان حادث خاشقجي وردود أفعال المجتمع الدولي علي نطاق واسع، تضع النظام السعودي في سياق روحي وسياسي غير مناسب.

وصرح حيدرلي إن الجرائم التي ارتكبها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد اليمنيين الأبرياء وايضا الاحداث في سورية، تمثل دعم هذا النظام للاغتيالات والجرائم.

وقال الخبير السياسي الاذري، إن قتل خاشقجي ألحق أضرارا بالغة بموقف الدول التي أيدت النظام السعودي، وخاصة اميركا، مشيرا إلي أن المواقف الأمريكية في حادث خاشقجي خلق الكثير من الغموض.

واضاف : القتل الوحشي لصحفي سعودي بطريقة بربرية في القنصلية في اسطنبول ليس صدفة، لأننا نشهد حاليا جرائم هذا النظام في سوريا واليمن ، ومقتل خاشقجي يمكن أن يكون استمرارا للجرائم الدموية للنظام السعودي في سوريا و اليمن.

انتهي** 2344

