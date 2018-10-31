لجنه برلمانيه تناقش الاسبوع المقبل طلب استجواب وزير الداخليه

طهران/31تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- ستناقش لجنة المجالس والشؤون الداخلية بمجلس الشوري الاسلامي الاثنين القادم طلب استجواب وزيرالداخلية 'عبدالرضا رحماني فضلي'.

وتم تسليم طلب استجواب وزير الداخلية قبل شهر للهيئة الرئاسية للمجلس ويركز علي مختلف القضايا سيما القصور في القضايا الامنية خاصة الهجوم الارهابي الذي وقع قبل شهر في مدينة اهواز (جنوب غرب) لاسيما وإن وزير الداخلية يتولي ايضا رئاسة مجلس الامن في البلاد .
كما ان انتشار ظاهرة تهريب السلع وعدم السيطره علي هذه الظاهرة سيما من قبل المحافظين وعدم الاشراف علي اداء المجالس البلديه وعدم الاهتمام بالتنمية السياسة والاجتماعية في البلاد خاصة فيما يتعلق بالاحزاب الي جانب بعض القضايا المتعلقة بتقديم الخدمات في المدن الكبري من الاسباب الرئيسية التي ادت إلي تقديم طلب استجواب الوزير .
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لجنه برلمانيه تناقش الاسبوع المقبل طلب استجواب وزير الداخليه

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