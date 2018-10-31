عمليات الفرات الأوسط تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية

طهران / 31 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا - أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط في العراق الفريق الركن قيس المحمداوي، الأربعاء، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء، مبيناً أن الزائرين متواجدون بكثافة في المحافظة حتي الان.

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده في مبني القيادة ونقله موقع السومرية نيوز، 'نعلن نجاح الخطة الأمنية لزيارة الأربعين'، مشيراً إلي أن 'الزائرين ما زالوا يتواجدون بكثافة في مدينة كربلاء'.
وأضاف، أن 'الزيارة مليونية أكثر من الزيارات السابقة، وما تميزت به هذا الزيارة وصول الزائرين بالعجلات إلي مركز المدينة وتم انشاء ثلاثة مرائب وتم إنشاء جسر عائم من قبل الجهد الهندسي'.
ودعا المحمداوي، الجهات المعنية، إلي 'البدء من الان بتوفير الخدمات التي تحتاجها محافظة كربلاء من شوارع وطرق وحوليات'.
وأحيا ملايين المسلمين، أمس الثلاثاء (30 تشرين الأول 2018)، ذكري أربعينية الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) في مدينة كربلاء، حيث وفد الزائرون إلي المدينة من مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلي الزائرين الذين جاءوا من خارج العراق.
وكانت العتبة الحسينية في محافظة كربلاء أعلنت، أمس الثلاثاء، ان اعداد الزائرين للمحافظة خلال العشرة ايام الاخيرة بلغ نحو 14 مليونا.
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قائد عمليات الفرات الأوسط في العراق

أربعينية الإمام الحسين

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عمليات الفرات الأوسط تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية

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