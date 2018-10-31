البتروكيماويات تتصدر الصادرات واعلاف الماشيه تتصدر الواردات

وعرض «فرود عسكري» رئيس الجمارك الايرانية تفاصيل عن الصادرات غير النفطية الايرانية عبر تقرير أشار فيه الي وصول عوائد هذه الصادرات الي 27 مليارا و229 مليون دولار من مارس حتي سبتمبر 2018.

و قال عسكري: إنّ كميه هذه الصادرات غير النفطية خلال الفترة المذكورة بلغت 67 مليونا و362 الف طن، مسجلةً نمواً قدره 13.35 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وبلغ الاستيراد الايراني خلال الفترة من مارس حتي سبتمبر 18 مليونا و929 الف طن يعادل 26 مليارا و303 ملايين دولار.

وكانت للسوائل الغازية وأصناف الزيوت والمشتقات النفطية (عدا البنزين) الصدارة في التصدير وكانت لاعلاف المواشي وقطع غيار السيارات الصدارة في الاستيراد.

وأفادالتقرير بأنّ العراق إحتل المركز الاول بين الدول المستوردة للسلع الايرانية تلته الصين والإمارات وأفغانستان والهند.

هذا واحتلّت الإمارات وكوريا الجنوبية والهند والمانيا المراكز الاولي بين الدول المصدرة الي ايران.

انتهي** ع ج** 1718

