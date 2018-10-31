معارض سعودي: إقالة ابن سلمان لازالت قائمة جنبا إلي جانب المقامرة بإبقائه

وعلي خلفية تداعيات مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، ذهب الحسن إلي أن الموقف الغربي العام يميل إلي “الإطاحة بابن سلمان” من أجل ضمان سلامة نظام الحكم السعودي الذي ينظر إليه الغرب علي أنه “حليف مفيد جدا” بحسب الحسن.

وأوضح الحسن بأن هناك “مخاطرة محسوبة” في بقاء ابن سلمان في الحكم، إلا أن خيار الملك سلمان – وفق الحسن – يتجه إلي الإبقاء عليه و”المواجهة” من أجل “الإبقاء علي ابنه”، وهو ما قد يكون بمثابة “المقامرة بمصير الحكم السعودي”.

ووفق تحليل الحسن، فإن إقالة ابن سلمان لازالت قائمة “وبنسبة 50٪”، وفي هذه الحال، فإن الخيارات التي يطرحها الحسن تتجه نحو إعادة محمد بن نايف لولاية العهد – وهو خيار المخابرات الأمريكية – أو تعيين خالد بن سلمان – إلا أنه لا يحظي بالمرغوبية من العائلة السعودية ومن الغرب لكونه مشاركا في جريمة مقتل خاشقجي – أو تعيين الأمير أحمد عبدالعزيز ليكون بمثابة “التسوية رغم ضعفه”.

ويرصد الحسن احتمالات “سوداء” في حال تصعيد ابن نايف، الذي سيبادر للانتقام من الملك سلمان وابنه، في حين أن وصول أحمد سيترافق مع محاولات لترتيب البيت السعودي واعتماد سياسة الترضيات للجميع، إلا أن ذلك لن يكن ميسورا في ظل آلية التوريث التي اعتمدها سلمان وحصرها في أبنائه، وهو ما يحتاج إلي ترتيبات أخري.

المصدر : البحرين اليوم

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