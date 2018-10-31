الامن البحريني يفرج عن إداريين في مأتم الإمام الرضا وعدد من رجال الدين والخطباء الحسينيّين

طهران /31 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا - أفرجت السلطات الأمنية البحرينية يوم الإثنين 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 عن كلّ من «محمد بو حميد وعبد الله بو راشد» الإداريين في مأتم الإمام الرضا عليه السلام بقرية المالكيّة بعد ما يقارب الـ40 يومًا داخل سجون النظام الخليفيّ.

كما أخلت سبيل الرادود مھدي سھوان بعد اعتقاله لمدة أسبوعين، حيث أمرت النيابة العامة البحرينيّة يوم الإثنين 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بتوقيفه لمدة 15 يومًا بتهمة التحريض علي كراهية النظام، وذلك علي خلفيّة قصيدة ألقاها في ذكري عاشوراء، ليلة 12 من محرّم في مأتم السهلة الجنوبيّة.
علي الصعيد نفسه أطلقت السلطات الأمنيّة سراح الخطيبين الحسينيّين الشيخ «هاني البناء» والشيخ «ياسين الجمري» اللذين استدعيا يوم الأحد 16 سبتمبر/ أيلول 2018، ضمن سلسلة من الاستدعاءات للخطباء ومسؤولي المآتم والمواكب الذين ينظّمون مراسم إحياء ذكري عاشوراء استشهاد الإمام الحسين «ع»، حيث أمرت النيابة العامة بحبسهما لمدّة 15 يومًا علي ذمّة التحقيق، بعد أن أسندت إليهما تهمة «التحريض علي كراهية النظام».
المصدر : منامة بوست
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مأتم الإمام الرضا

ذكرى عاشوراء

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الامن البحريني يفرج عن إداريين في مأتم الإمام الرضا وعدد من رجال الدين والخطباء الحسينيّين

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