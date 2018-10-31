ايران الاولي عالمياً في توثيق القري والمدن

وفي تصريح لها لمراسل وكالة إرنا أضافت توحُّدي بأنّ ايران بفضل نجاحها في توثيق 28 مدينة وقرية تنقسم الي 7 مناطق نموذجية أحرزت المكانة الاولي عالمياً، جاءت بعدها الصين في المركز الثاني بتوثيقها 6 مناطق.

وأعربت توحُّدي عن أملها بأن تزداد هذه المناطق الي 10 بعد أن تنتهي عمليات تقييم ودراسة صناعات الحياكة والنسيج ذات الصلة بقرية خراشاد الواقعة في محافظة خراسان الجنوبية (شرق البلاد) وحياكة بساط «مِيبُد» في محافظة يزد(وسط) وفن حفر الخشب وخلق أشكال متنوعة علي قطع وألواح الخشب في مدينة آباده التابعة لمحافظة فارس(وسط).

وسيُعلن المجلس العالمي للصناعات اليدوية، قراره بهذا الشأن بعد إرساله تقريره التقييمي الي هيئة الحكام الذين يمثلون من خمس قارات يصدرون بعد ذلك القرار النهائي في إجتماع لهم بريطانيا.

وبعد توثيق صناعةٍ ما، يزداد الإقبال عليها وتزداد عوائدها التجارية، ومثالٌ علي ذلك قرية «كلبورغان» الواقعة في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) والتي بعد حصولها علي التوثيق العالمي زادت نسبة مبيعاتها من الصناعات اليدوية و زاد العائد المالي لدي أصحاب هذا الفن.

انتهي** ع ج** 1837

