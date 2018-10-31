أردوغان “يُراوِغ” كَسْبًا للوَقتِ بِتَقَدُّمِه بِطَلباتٍ حول مكان جُثَّة خاشقجي واسم المَسؤول الأوّل عَن قَرارِ الاغتيال

السُّلطات السعوديّة اعترَفت بأنّ جريمَة القتل حدثت فِعلًا داخِل قُنصليّتها، وسمّت “فريق الموت” المُكَوَّن مِن 15 شَخْصًا قالَت أنّه مَسؤولٌ عَن التَّنفيذ، ولكنّها رَفَضَت كُل طلبات تُركيّا الكَشف عن اسمِ العميل المَحليّ الذي تسلَّم الجُثّة، وماذا فَعَلَ بِها، واسم الشخص الذي أصدَر الأمر بالتَّنفيذ، فمِن الواضِح، ومِن خِلال دِراسَة الطَّريقة التي تتعاطَي فيها السُّلطات السعوديّة مع هَذهِ الجَريمة، أنّها تُؤمِن بأنّ الاعتراف بالقَتل أقل خُطورَةً مِن الكَشفِ عن مكان الجثمان، ووضْعيّته، لما يُمكِن أن يتَرتَّب علي ذلِك من تداعياتٍ رُبّما تَنعكِس سَلبًا علي النِّظام السعوديّ الحاليّ برُمَّتِه، وتُطيح برؤوسٍ كَبيرةٍ جِدًّا فيه.

لا نَعتقِد أنّ الرئيس رجب طيّب أردوغان سيتلقّي أيَّ إجاباتٍ عن الأسئلة التي وجّهها إلي النائب العام السعوديّ سعود المعجب الزائِر حاليًّا لتُركيّا، حول مكان الجُثمان أو الشَّخص الذي أصَدَرَ الأمر بالقَتل، لأنّ السيد المعجب، وبِكُل بساطة، لا يَعرِف مكان الجُثّة أوّلًا، ولا يَجرُؤ علي تَوجيهِ أصابِع الاتِّهام إلي الأمير محمد بن سلمان، وليّ العَهد، مِثلَما يتَوقَّع، ويتَمنَّي الرئيس التركيّ.

الرئيس أردوغان واجَه المُدُعي العام السعوديّ بالقَول “علينا حَل هَذهِ القضيّة، ولا داعِي للمُراوَغَة، ومِن غير المَنطقيّ مُحاوَلة إنقاذ أُناسٍ مُعيَّنين”، في إشارَةٍ إلي الأمير محمد بن سلمان، ولكن المَطالِب نفسها يُمكِن توجيهها أيضًا إلي الرئيس أردوغان الذي تَوعَّد بكَشفِ كُل الحَقائِق، وشدَّدت مَصادِر مُقرَّبة مِنه أنّه يَملُك تَسجيلاتٍ بالصَّوت والصُّورة تُؤكِّد كيفيّة حُدوث هَذهِ الجَريمة، واطّلع عليها العَديد مِن المسؤولين كانَ آخِرهم السيدة جينا هاسبل، رئيسَة جِهاز المُخابرات المَركزيٍة الأمريكيّة، التي زارَت أنقرة قبل أُسبوعَين، وقَدَّمت شهادَتها بعد عودَتِها مُباشَرةً إلي رئيسِها دونالد ترامب الذي التزَمَ الصَّمت مِن حينِها ولم يأتِ علي هَذهِ السِّيرة مُطْلَقًا، فَكَّ اللهُ عُقدَةَ لِسانَه.

السعوديّون لن يُسلِّموا المُتَّهمين الـ18 لمُحاكَمتهم أمام مَحاكِم تركيّة، ولن يَكشِفوا عن مَكانِ الجُثّة، والرئيس أردوغان يَعلَم هَذهِ الحَقيقة جيّدًا، والسُّؤال المُلِح هو عن استمرارِه في طَرحِ هَذهِ المَطالِب، والإحجام عَن كَشفِ الحقائِق، كُل الحَقائِق، دُفعةً واحِدةً أو الانتقال إلي المَرحَلةِ التَّالية، أيّ التَّحقيق الدوليّ الذي سَيُلزِم السعوديّة بالتَّعاون مع المُحَقِّقين.

المَصادِر التُّركيّة عادَت إلي سِلاحِ التَّسريبات مُجدَّدًا، وأبْرَز ما سَرّبته قبل يَومين هو وجود قائِمَة اغتيال لدي السُّلطات السعوديّة التي وَقَفت خلف اغتيال خاشقجي، تَضُم أسماءً أُخرَي لمُعارِضين سُعوديّين في أكثَر مِن مَكانٍ في تركيا ودُوَل أُوروبيّة وشَرق أوسطيّة أُخرَي، وأنّ الجِهَة التي تَقِف خلف مُخَطَّط الاغتيالات تتعاوَن مع أجهِزَة مُخابَرات أمريكيّة ومِصريّة وإسرائيليّة وإماراتيّة، وتُؤكِّد أنّ إحدَ فُصول هذا المُخَطَّط تَسْتَهدِف الرئيس أردوغان شَخْصيًّا، ولكن هَذهِ التَّسريبات، مِثل سابِقاتِها، تُغرِق في العُموميّات، ولا تُسَمِّي أيَّ أسماءٍ ممّا يَجْعَلها مَوضِعَ شَكٍّ.

الأمر المُؤكَّد أنّ السُّلطات السعوديّة، والأمير بن سلمان علي وَجهِ الخُصوص، انتقَلت مِن مرحَلةِ الهُجوم إلي مَرحَلةِ الدِّفاع، وباتَت أكثَرَ مُرونَةً في التَّعاطِي مع الكَثيرِ مِنَ المِلفّات الإقليميّة، وتَستخدِم أقوَي أسلِحَتها، أيّ المال، لتَجنيدِ الحُلَفاء إلي جانِبِها في مُواجَهة هَذهِ الأزَمَة، التي تُشَكِّل تَهديدًا وُجوديًّا لها لم تُواجِه مِثله مِن قَبل لتَشابُك خُيوطِها، ووجود أطرافٍ عالميّة في ثَناياها.

التَّطوُّر الأهَم، والأكثَر حِدّةً في أمريكا ليسَ التَّحشيد الإعلاميّ خلفَ هَذهِ القضيّة بهَدفِ إبقائِها حيّةً لأطولِ فَتْرةٍ مُمكنَةٍ، وإنّما ظُهور نَظريّة جديدة مِن أبرز المُرَوِّجين لها البرلمانيّ الجمهوريّ إيليوت أبرامز، المَسؤول السَّابِق في إدارَة الرئيس الأمريكيّ الأسبَق جورج بوش الابن، حَيثُ تَجِد أصداءً واسِعَةً في الكونغرس وأوساط النُّخبَة السياسيّة والاقتصاديّة، تقول مُفرداتُها أنّ وقف بَيع صَفَقات أسلحة إلي السعوديّة ليس هُو الحَل، مِثلَما يُطالِب كَثيرون، وإنّما تَغييراتٍ في النِّظام السعوديّ، وتوسيع دائِرة صُنع القَرار، وعدم تَركيزِها في يَد شَخصٍ واحِد، فالخِيار الأوّل أي وقف بيع الأسلحة، سيَصُب في مَصلَحة إيران، ودُوَل مِثل الصين وروسيا الجاهِزة لِمِلء أيِّ فَراغٍ أمريكيٍّ في هذا الصَّدد، وجَنِي مِئات المِليارات مِن الخَزينَةِ السعوديّة.

صَمْت ترامب رُبّما يكون السُّكون الذي يَسْبِق العاصِفَة، مِثلَما يقول البَعض في واشنطن، لأنّ مُحاولاتِه إنقاذ “صديقه” الأمير بن سلمان في نَظَرِ هؤلاء، وَصَلت إلي طَريقٍ شِبه مَسدودٍ، و”المُؤسَّسة” الأمريكيّة باتَت مُتأهِّبَةً لمُواجَهته، ورُبّما تَضييقِ الخِناق وحبل المِشْنَقة حول عُنُق رِئاسَتِه.

نَحنُ في انتظارِ أمْرَين مُهِمَّين وأساسيّين في هَذهِ القضيّة، الجُثّة ومَصيرُها أوّلًا، ووُعود أردوغان بَكشْفِ الحَقيقةِ كامِلَةً ونَشْرِ الأدِلّة المُسجّلة صَوتًا وصُورةً.. ونأمَل أن لا يَطولَ انتظارُنا.. وحِينَها لكُل حادِثٍ حَديث.

راي اليوم : عبد الباري عطوان

انتهي ** 1837

