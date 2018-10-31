لدي وصوله اسلام آباد

ظريف: الباكستانيون وعدونا بتحرير حراس الحدود الايرانيين المختطفين

اسلام آباد/ 31 تشرين الاول/ اكتوبر- قال وزير الخارجية الايرانية لدي وصوله اسلام اباد ان 'الباكستانيين وعدونا ببذل جميع جهودهم لتحرير حراس الحدود الايرانيين المختطفين'.

واشار ظريف فجر اليوم الاربعاء لدي وصوله اسلام اباد في جمع المراسلين الي اهداف زيارته هذه وقال ان ايران وباكستان بلدان جاران تربطهما علاقات جيدة ويتبادلان وجهات النظر في الكثير من القضايا لكننا شهدنا وللاسف في الاونة الاخيرة اختطاف عدد من حراس حدودنا من قبل جماعات ارهابية مما يستدعي منا نحن البلدين استمرار مباحثاتنا لعودة هؤلاء الاعزاء الي ارض الوطن.
وقال انه تمت متابعة الموضوع خلال اتصالات هاتفية وزيارات قام بها بعض المسؤولين و'لكنني جئت اليوم الي باكستان لاتابع ذلك شخصا مع المسؤولين الباكستانيين'.
وكانت جماعة ارهابية قد اختطفت في 15 كانون الاول-اكتوبر بمساعد بعض العناصر المندسة عددا من قوات حرس الحدود من منطقة ميرجاوه الحدودية ونقلتهم الي داخل الاراضي الباكستانية.
انتهي**س.ر



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ظريف: الباكستانيون وعدونا بتحرير حراس الحدود الايرانيين المختطفين

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