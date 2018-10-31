ابو مهدي المهندس يعلن نجاح الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية

بغداد/31 تشرين الاول /اكتوبر/ارنا-اعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، نجاح الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية، وقدم شكره لإدارة العتبات المقدسة في إنجاح الزيارة المليونية، مؤكدا ان الحشد الشعبي أسهم بشكل كبير في تأمين الزيارة الاربعينية في كربلاء المقدسة.

وقال الحاج المهندس بمناسبة انتهاء زيارة اربعنية الامام الحسين (عليه السلام) ان 'الحشد الشعبي شارك مشاركة فاعلة واساسية في تأمين زيارة اربعينية الامام الحسين واستنفر جميع جهوده في قيادات البصرة وقيادة الرافدين وبغداد وصلاح الدين والفرات الاوسط واستنفرت المديريات وبتنسيق كامل مع الاجهزة الأمنية والعسكرية ابتداءً من قيادة العمليات المشتركة وعمليات الفرات الاوسط وبقية القيادات'.
واضاف ان 'الالاف من الحشد الشعبي شاركوا بمسك سواتر وخطوط دفاعية في محيط كربلاء المقدسة بالاشتراك مع الجيش والشرطة، فضلا عن تأمين طريق الزائرين داخل المدن'.
واشار الي ان 'شباب الحشد الشعبي كانوا حاضرين في توفير الأمن والخدمات والمجالات الطبية جنب الي جنب مع اهلنا الكرماء الذين قدموا الخدمات للزائرين في جميع الطرق وفي كربلاء المقدسة'.
وقدم المهندس 'شكره الي جميع من اسهم بانجاح هذه الزيارة من اهالي كربلاء والي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية والسيد احمد الصافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية، والشكر لمحافظ كربلاء وكادرها الخدمي والطبي والعسكري'.
وعبر عن امتنانه الي 'قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن قيس المحمداوي والي الوزارات والي قيادات الشرطة'، مشيرا الي ان 'الحشد استنفر طاقته وغطي المنطقة المحيطة بكربلاء بالطائرات المسيرة وكاميرات مختلفة والقينا القبض علي بعض العناصر المخربة قبل وصولها للزائرين وسنعمل علي ايصال الزائرين الي بيوتهم'.
واكد 'سنبقي الجنود الاوفياء لمرجعية السيد علي السيستاني صاحب فتوي الجهاد الكفائي وصاحب الفضل الكبير بتأسيس الحشد الشعبي ونقول لكل علمائنا اننا بخدمة الشعائر الحسينية'.
انتهي ع ص**س.ر



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ابو مهدي المهندس يعلن نجاح الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية

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