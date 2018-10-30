خلال الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية؛

ايران وتركية واذربيجان تدعو للتطبيق الكامل للاتفاق النووي

اسطنبول/30 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – شدد وزراء خارجية ايران وتركية وجمهورية اذربيجان في بيان مشترك صدر في ختام اجتماعهم في اسطنبول اليوم الثلاثاء علي اهمية التطبيق الكامل للاتفاق النووي مذكرين بالتزامات اعضاء الامم المتحدة لتطبيق هذا الاتفاق الدولي.

وقد عقد الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء خارجية ايران محمدجواد ظريف وتركية مولود تشاووش اوغلو وجمهورية اذربيجان المار محمد ياروف في اسطنبول التركية.

واكد الوزراء التزام بلدانهم بتوسيع التضامن والتعاون بينها في ظل اوجه الاشتراك التاريخية والثقافية والدينية والتقاليد المشتركة.
واتفت الدول الثلاث علي مواصلة المشاورات فيما بينها في البرامج والمستويات المختلفة في اطار المنظمات الدولية والاقليمية لتعزيز السلام والامن والاستقرار الاقليمي والدولي وتمسكها بالقوانين الدولية لاسيما احترام ودعم سيادة ووحدة اراضي الدول وحماية الحدود الدولية وتسوية الخلافات بالطرق السلمية وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واكدت اهمية تسوية الخلاف بين ارمينيا واذربيجان بشان قضية ناغورنو قره باخ.
واكد وزراء خارجية ايران وتركية واذربيجان في بيانهم الختامي علي اهمية الاتفاق النووي الذي يعكس نجاح المفاوضات متعددة الاطراف والدبلوماسية وقالوا ان التنفيذ الناجح للاتفاق وتمتع جميع اطرافه بميزاته، يتطلب تطبيق جميع الاطراف ذات الصلة لكامل تعهداتها.
واكد الوزراء ثانية علي الارادة المتينة لدولهم في تعزيز التعاون في اطار المعاهدات الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف والعنف والتقسيم في كل اشكاله والجريمة المنتظمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات والتجارة غير الشرعية للسلاح وتهريب البشر وتهريب المهاجرين وغسيل الاموال والجرائم السايبرية والجريمة ضد التراث الثقافي والتاريخي وسائر التهديدات الامنية فوق الوطنية.
وشددوا علي السعي لزيادة التعاون لتطوير البني التحتية للنقل والاستفادة القصوي من مزايا طاقة الترانزيت بين البلدان ودمجه بنظام الترانزيت الدولي.
واكدوا علي اهمية المشروعات الكبري لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة.
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ايران وتركية واذربيجان تدعو للتطبيق الكامل للاتفاق النووي

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