قاسمی: مسؤولون امیركان یحاولون شن حرب نفسیة ضد الشعب الایرانی

طهران/ 30 تشرین الاول/ اكتوبر-قال الناطق باسم الخارجیة الایرانیة ان المسؤولین الامیركان یحاولون اللجوء الي ذرائع واثارة الاجواء وشن حرب نفسیة ضد الشعب الایرانی من اجل التغطیة علي جرائمهم المتمثلة باستخدام اداة الارهاب الاقتصادی والعقوبات الظالمة وغیرالقانونیة .

وردا علي المزاعم الخادعة لوزیر الخارجیة الامیركی الذی ادعي ان النمو الاقتصادی الایرانی تقلص بسبب مكافحة الارهاب فی المنطقة اكد بهرام قاسمی ان هذه التصریحات تدل علي الخداع الفاضح والتضلیل .
واوضح قاسمی ان الاقتصاد الایرانی طالما حقق نموا تجاوز ال8 بالمئة خلال السنوات الماضیة وحینما كانت ایران فی طلیعة الدول المكافحة للارهاب وفی الصف الامامی للدفاع عن حرمة الانسان وعندما كان العالم غافلا عن ذلك كله.
وقال قاسمی ان مسؤولی الادارة الامیركیة الحالیة یبنون سیاساتهم وتوجهاتهم الماكرة المعادیة للشعب الایرانی وفقا لرغبات ونزوات الانظمة والشخصیات والجماعات الارهابیة المنبوذه وهذا یأتی فی اطار نفس الاخطاء الاستراتیجیة التی طالما ارتكبتها امیركا علي مدي العقود الاربعة الماضیة وللاسف فبعد كل هذا الفشل لم تصل بعد الي نهج متعقل ومتحضر یخدم البشریة والمجتمع العالمی.
انتهي**س.ر



برچسب ها

سیاسی

قاسمی

امیرکا

حرب نفسیة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قاسمی: مسؤولون امیركان یحاولون شن حرب نفسیة ضد الشعب الایرانی

معظم المشاهدات

النائب الاول لرئيس الجمهورية يشكر حسن استضافة العراق لزوار الاربعين

في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي

النائب الاول لرئيس الجمهورية يشكر حسن استضافة العراق لزوار الاربعين

ظريف:هذه هي المرة الاولي التي تقف فيها اوروبا بوجه العقوبات الاميركية

ظريف:هذه هي المرة الاولي التي تقف فيها اوروبا بوجه العقوبات الاميركية

ظريف: المجتمع الدولي واقف بوجه العقوبات الاميركية

ظريف: المجتمع الدولي واقف بوجه العقوبات الاميركية

ظریف: مواقف متشابهة لایران وتركیا واذربیجان بشأن القضایا الاقلیمیة

فی ختام اجتماع اسطنبول الثلاثی

ظریف: مواقف متشابهة لایران وتركیا واذربیجان بشأن القضایا الاقلیمیة

عقد الاجتماع السادس المشترك بین وزراء خارجیة ایران واذربیجان وتركیا

عقد الاجتماع السادس المشترك بین وزراء خارجیة ایران واذربیجان وتركیا

أحدث الأخبار

ايران وتركية واذربيجان تدعو للتطبيق الكامل للاتفاق النووي

خلال الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية؛

ايران وتركية واذربيجان تدعو للتطبيق الكامل للاتفاق النووي

قاسمی: مسؤولون امیركان یحاولون شن حرب نفسیة ضد الشعب الایرانی

قاسمی: مسؤولون امیركان یحاولون شن حرب نفسیة ضد الشعب الایرانی

حادث سير يسفر عن اصابة عدد من الزوار الايرانيين في شرق العراق

حادث سير يسفر عن اصابة عدد من الزوار الايرانيين في شرق العراق

ايطاليا تؤكد مرة اخري علي دعمها للاتفاق النووي

ايطاليا تؤكد مرة اخري علي دعمها للاتفاق النووي

وزير الخارجية يزور باكستان

وزير الخارجية يزور باكستان

موضوعات مرتبط