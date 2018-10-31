قاسمی: مسؤولون امیركان یحاولون شن حرب نفسیة ضد الشعب الایرانی

وردا علي المزاعم الخادعة لوزیر الخارجیة الامیركی الذی ادعي ان النمو الاقتصادی الایرانی تقلص بسبب مكافحة الارهاب فی المنطقة اكد بهرام قاسمی ان هذه التصریحات تدل علي الخداع الفاضح والتضلیل .

واوضح قاسمی ان الاقتصاد الایرانی طالما حقق نموا تجاوز ال8 بالمئة خلال السنوات الماضیة وحینما كانت ایران فی طلیعة الدول المكافحة للارهاب وفی الصف الامامی للدفاع عن حرمة الانسان وعندما كان العالم غافلا عن ذلك كله.

وقال قاسمی ان مسؤولی الادارة الامیركیة الحالیة یبنون سیاساتهم وتوجهاتهم الماكرة المعادیة للشعب الایرانی وفقا لرغبات ونزوات الانظمة والشخصیات والجماعات الارهابیة المنبوذه وهذا یأتی فی اطار نفس الاخطاء الاستراتیجیة التی طالما ارتكبتها امیركا علي مدي العقود الاربعة الماضیة وللاسف فبعد كل هذا الفشل لم تصل بعد الي نهج متعقل ومتحضر یخدم البشریة والمجتمع العالمی.

انتهي**س.ر

