حادث سير يسفر عن اصابة عدد من الزوار الايرانيين في شرق العراق

بغداد/ 30 تشرين الاول/ اكتوبر- أدي وقوع حادث سير علي مسافة 5 كيلومترات من منطقة جذابة الحدودية الي اصابة عدد من الزوار الايرانيين بجروح.

وادي اصطدام حافلة صغيره تقل 11 زائرا ايرانيا بسيارة الي اصابة 9 منهم ومقتل سائق الحافلة وفق مصادر محلية.
وادت حوادث السير خلال الايام الاخيرة الي مقتل 24 زائرا ايرانيا في العراق.
انتهي**س.ر



برچسب ها

اجتماعي

حادث سير

ايرانيين

زوار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

حادث سير يسفر عن اصابة عدد من الزوار الايرانيين في شرق العراق

معظم المشاهدات

النائب الاول لرئيس الجمهورية يشكر حسن استضافة العراق لزوار الاربعين

في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي

النائب الاول لرئيس الجمهورية يشكر حسن استضافة العراق لزوار الاربعين

ظريف:هذه هي المرة الاولي التي تقف فيها اوروبا بوجه العقوبات الاميركية

ظريف:هذه هي المرة الاولي التي تقف فيها اوروبا بوجه العقوبات الاميركية

ظريف: المجتمع الدولي واقف بوجه العقوبات الاميركية

ظريف: المجتمع الدولي واقف بوجه العقوبات الاميركية

ظریف: مواقف متشابهة لایران وتركیا واذربیجان بشأن القضایا الاقلیمیة

فی ختام اجتماع اسطنبول الثلاثی

ظریف: مواقف متشابهة لایران وتركیا واذربیجان بشأن القضایا الاقلیمیة

عقد الاجتماع السادس المشترك بین وزراء خارجیة ایران واذربیجان وتركیا

عقد الاجتماع السادس المشترك بین وزراء خارجیة ایران واذربیجان وتركیا

أحدث الأخبار

ايران وتركية واذربيجان تدعو للتطبيق الكامل للاتفاق النووي

خلال الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية؛

ايران وتركية واذربيجان تدعو للتطبيق الكامل للاتفاق النووي

قاسمی: مسؤولون امیركان یحاولون شن حرب نفسیة ضد الشعب الایرانی

قاسمی: مسؤولون امیركان یحاولون شن حرب نفسیة ضد الشعب الایرانی

حادث سير يسفر عن اصابة عدد من الزوار الايرانيين في شرق العراق

حادث سير يسفر عن اصابة عدد من الزوار الايرانيين في شرق العراق

ايطاليا تؤكد مرة اخري علي دعمها للاتفاق النووي

ايطاليا تؤكد مرة اخري علي دعمها للاتفاق النووي

وزير الخارجية يزور باكستان

وزير الخارجية يزور باكستان

موضوعات مرتبط