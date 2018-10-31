حادث سير يسفر عن اصابة عدد من الزوار الايرانيين في شرق العراق

بغداد/ 30 تشرين الاول/ اكتوبر- أدي وقوع حادث سير علي مسافة 5 كيلومترات من منطقة جذابة الحدودية الي اصابة عدد من الزوار الايرانيين بجروح.
وادي اصطدام حافلة صغيره تقل 11 زائرا ايرانيا بسيارة الي اصابة 9 منهم ومقتل سائق الحافلة وفق مصادر محلية. وادت حوادث السير خلال الايام الاخيرة الي مقتل 24 زائرا ايرانيا في العراق. انتهي**س.ر
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